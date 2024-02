Protesty rolników w całym kraju. Nawet 200 manifestacji [MAPA]

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz szacuje, że stacjonarne manifestacje lub protesty na drogach odbędą się w prawie dwustu miejscach w różnych częściach kraju. Część z nich to nowe inicjatywy, niektóre będą przedłużane na kolejne dni. "Zaczynamy się bać o jutro przez dwie rzeczy. Mamy nadmiar zboża w Polsce, spowodowany nie przez nas. Nie chodzi o ceny, ale nie ma gdzie tego wysypać. Powinien być wstrzymany jakikolwiek wjazd na teren Polski [zboża - przyp. red.] do żniw, aby można było pozbyć się nadwyżek z kraju. Druga rzecz to Zielony Ład. Oczekuję dyskusji, jak wprowadzać jego cele, uznając produkcję rolniczą i wiedzę rolników" - dodaje lider samorządów rolniczych.

Protesty rolników w całym kraju. Nawet 200 manifestacji

Wiktor Szmulewicz podkreśla, że rolnicy chcą też doraźnego wsparcia, czyli dopłat, z uwagi na wysokie koszty wstępnych prac przed nowym sezonem polowym. "To nie jest jałmużna. Nie my zawiniliśmy, że sytuacja na rynku zbóż, produkcji zwierzęcej, zrobiła się taka, a nie inna. Kompetentni ludzie powinni ustalić, jakie rekompensaty będą wypłacane do poszczególnej produkcji. Wiosna puka do nas. Ludzie nie mają za co wyjść w pola. Nie chcemy jałmużny, ale chcemy zadośćuczynienia z tytułu nieuczciwej konkurencji" - mówi szef KRIR.

Postulaty rolników podziela minister rolnictwa Czesław Siekierski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego liczy, że głos manifestujących będzie wspierać pozycję ministrów oraz rządów w rozmowach z Komisją Europejską na temat reform w polityce rolnej. "Trudna sytuacja jest nie tylko w Polsce, protestują także niemieccy, francuscy rolnicy. To wzmacnia naszą pozycję, bo wszyscy przekonują się, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe. Można zaimportować towary z Ukrainy, ale bezpieczeństwo żywnościowe wymaga tego, by mieć własne wytwarzanie" - komentuje szef resortu. Siekierski napisał list skierowany do rolników, w którym zapewnił o wsparciu ze strony rządu i walce o poprawę warunków. "Chcemy wspólnie rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa i te bieżące i przyszłe" - napisał. Producenci żywności zapowiadają centralny protest w Warszawie na wtorek 27 lutego.

