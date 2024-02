Media: Ojciec Tadeusz Rydzyk przeprowadził się "z celi" do apartamentu

Przedsięwzięcia powiązane z działalnością różnego rodzaju organizacji pośrednio związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem prześwietla resort sprawiedliwości w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Minister Bartłomiej Sienkiewicz informował niedawno np. o przyznaniu przez PiS 15 milionów złotych dla Fundacji Lux Veritatis. Inwestycje niejednokrotnie wzbudzały zainteresowanie, ale ostatnio w mediach więcej pisze się zmianie miejsca zamieszkania duchownego.

Prasa: Tadeusz Rydzyk przeprowadził się "z celi" do apartamentu. "Jeździ starą toyotą"

"Do tej pory najsłynniejszy polski zakonnik mieszkał w celi w klasztorze" - poinformował "Super Express", a dokładniej w domu zakonnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu przy ulicy Świętego Józefa. Dziennikarze ustalili, że to już przeszłość, ponieważ Tadeusz Rydzyk niedawno się przeprowadził. - Teraz ma apartament w Porcie. Taki normalny, dwa pokoje i kuchnia. To wszystko liczy 48 metrów kwadratowych - powiedział gazecie dobry znajomy duchownego. Port Drzewny znajduje się na wylocie Torunia, nad brzegiem Wisły. Obszar ten bywa nazywany "Rydzykowem". Przeprowadzka mogłaby świadczyć o korzystnej sytuacji finansowej redemptorysty, ale innego zdania jest jego znajomy. - Rydzyk nic nie ma żadnych własnych pieniędzy. Jeździ starą toyotą - powiedział.

Lux Veritatis ma zwrócić dofinansowanie. "Warunkiem przyjęcia na studia było zaświadczenie od proboszcza"

Niedawno jedną z inicjatyw o. Tadeusza Rydzyka dosięgnął kryzys. Ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska poinformowała 13 stycznia o krokach podjętych wobec Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Lux Veritatis). Resort nakazał zwrot dofinansowania na kierunek informatyki medialnej. "Naruszenie naprawdę kuriozalne - warunkiem koniecznym przyjęcia na studia było zaświadczenie od proboszcza" - napisała.