Do końca kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka tygodni. Do tego czasu synoptycy przewidują krótsze bądź dłuższe powroty mroźnej pogody. Odczujemy to także w ciągu najbliższych godzin. Według prognoz w poniedziałek (19 lutego) wieczorem temperatura zacznie spadać.

Mróz wróci do Polski. Gdzie spadnie śnieg?

Już dwie poprzednie noce przyniosły w kraju minusową temperaturę. Mróz odczuwalny był szczególnie w Kozienicach, Tarnowie, Lesku i Zakopanem. Jak informuje serwis dobrapogoda24.pl front z płytkim niżem dotrze na Wschód naszego kraju. Razem z nim mogą pojawić się opady deszczu, a w niektórych rejonach - śnieg. Krajobrazy zabielą się zwłaszcza na północny i północnym wschodzie Polski.

Jednocześnie z zachodu napływać będzie łagodniejsza masa powietrza. Razem z nią przyjdą opady deszczu, które będą stopniowo wypierać śnieg. Ten najdłużej utrzyma się jedynie na Suwalszczyźnie. Tutaj też mieszkańcy będą mogli zaobserwować największy - choć jedynie chwilowy - przyrost pokrywy śnieżnej (ok. 5-6 cm).

Ze względu na spadek temperatury i opady mokrego śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem na drogach. Obowiązuje w powiatach: suwalskim, sejneńskim, augustowskim i sokólskim oraz w samych Suwałkach.

Koniec lutego ze znacznym ociepleniem. Temperatura nawet do 16 st. C

Synoptycy zapowiadają z kolei, że przełom lutego i marca przyniesie znacznie ocieplenie. Według najnowszych prognoz długoterminowych opublikowanych przez IMGW temperatura w tych dniach będzie powyżej normy z lat 1991-2020. W okresie od 18 do 27 lutego maksymalna temperatura powietrza będzie stopniowo wzrastać. W poniedziałek (26 lutego) wyniesie nawet 14 st. C w Warszawie i 15 st. C w Lublinie. Portal fanipogody.pl zwraca uwagę, że końcówka miesiąca będzie przypominać bardziej zaawansowane przedwiośnie i wiosnę termiczną niż zimę.