Wypadek na A1. Nowe informacje ws. Sebastiana M. "Nie ma obawy, że przekroczy granicę"

Sebastian M. został na początku października ubiegłego roku zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez lokalną policję i trafił do aresztu w Dubaju. 32-latek w połowie września brał udział w wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu. Mężczyzna miał uderzyć w auto, którym podróżowała trzyosobowa rodzina (rodzice z pięcioletnim synem). Samochód stanął w płomieniach, pasażerowie zginęli. Według ustaleń biegłego Sebastian M. jechał z prędkością co najmniej 253 kilometrów na godzinę.

Trwa śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim, śledczy czekają na rozpoznanie wniosku o ekstradycję Sebastiana M. Wniosek ten podpisywał jeszcze poprzedni minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Do tej pory Sebastian M. nie został jednak przetransportowany do kraju. W styczniu mężczyzna opuścił areszt ekstradycyjny, bo zgodnie z tamtejszym prawem nie może w nim przebywać dłużej niż 60 dni.

Wypadek na A1. Co z ekstradycją Sebastiana M.? "Jest wola współpracy"

W poniedziałek doszło za pośrednictwem internetu do roboczego spotkania z udziałem sędziego z Dubaju zajmującego się sprawą Sebastiana M., przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz konsula w Abu Zabi. Rozmowa trwała niemal godzinę.

- Jest wola współpracy, to było bardzo dobre robocze spotkanie. Pan sędzia zapewnił, że nie ma szans, żeby Sebastian M. mógł opuścić terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pomimo tego, że nie przebywa w areszcie ekstradycyjnym. Nie ma w związku z tym obawy, że przekroczy granicę - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

- Uzyskaliśmy też informację, że czyn, który jest zarzucany Sebastianowi M., również stanowi przestępstwo na ZEA. Zachodzi wobec tego tzw. podwójna karalność, która jest niezbędna w postępowaniu ekstradycyjnym - słyszymy. Polska strona ma skierować w najbliższym czasie pismo do sądu w Dubaju, w którym wyjaśni, jaką karą i z jakiego powodu zagrożone jest przestępstwo.

Wypadek na A1. Wniosek o ekstradycję Sebastiana M. rozpatrywany

- Zobowiązaliśmy się też do przekazania dodatkowych informacji dotyczących czynu zarzucanego panu Sebastianowi M. - mówi nam prok. Anna Adamiak. Te informacje mają być przekazane do ZEA do końca tego miesiąca.

Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy zakończy się postępowanie ekstradycyjne. - Pytaliśmy o termin, pan sędzia stwierdził, że trudno powiedzieć. Załatwienie tej sprawy w krótkim czasie mogłoby oznaczać decyzję odmowną. Im dłużej trwa ta procedura od momentu, kiedy trafi do sądu, a będzie to niebawem, tym dla nas jest to pozytywniejsze - ocenia rzeczniczka Prokuratora Generalnego.