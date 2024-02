Do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach (woj. łódzkie) 15 lutego zgłosił się 28-letni mieszkaniec miasta, by - jak twierdził - poznać cel wizyt policjantów, którzy dwukrotnie odwiedzili jego dom.

Pabianice. 28-latek nie wiedział, że jest poszukiwany. Sam zgłosił się na policję

Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek około godz. 22:00, po tym, jak sam zgłosił się na komisariat, gdyż - jak przekonywał - wcześniej szukali go policjanci z jednostki w Pabianicach. "Mężczyzna, w rozmowie z dyżurnym stwierdził, że w ostatnim czasie dwukrotnie odwiedzali go mundurowi, jednakże nie mogli go zastać, gdyż był w pracy. Ciekawy powodu tych wizyt, przyszedł do siedziby pabianickich policjantów, by ustalić, skąd wynika zainteresowanie organów ścigania jego osobą" - przekazała sierż. sztab. Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Jak się później okazało, mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach do odbycia kary pozbawienia wolności. 28-latek został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie spędzi pięć miesięcy pozbawienia wolności.

Policyjne statystyki. Zatrzymano tysiące osób, które były poszukiwane przez policję

Według policyjnych statystyk od początku miesiąca do 18 lutego zatrzymano prawie 6 tys. poszukiwanych osób. Zatrzymano również około 4 tys. kierowców, którzy prowadzili samochody pod wpływem alkoholu. Doszło też do prawie 1 tys. wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło około 60 osób.