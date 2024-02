Marcin O. znany jako "Ludwiczek", podobnie jak inny z przywódców ruchu Kamratów Wojciech Olszański, występował w mundurze z naszywkami "śmierć wrogom ojczyzny". Brał też udział w spotkaniach ruchu Kamratów, gdzie miał nawoływać do nienawiści.

Członek Kamratów Marcin O. usłyszał zarzuty. Odpowie za antysemityzm i nawoływanie do nienawiści

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zajęła się sprawą Marcina O. po prywatnym zawiadomieniu. Jak poinformował Onet, mężczyźnie postawiono już zarzuty "nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i publicznej pochwały przestępstwa". Zarzucono mu również wygłaszanie antysemickich oraz pogardliwych haseł, a także podburzania tłumu podczas publicznych wydarzeń do podobnych zachowań. Podczas przesłuchania w prokuraturze Marcin. O nie przyznał się do zarzutów, teraz sprawa będzie rozpatrywana przez krakowski sąd.

Do wykroczeń miało dojść między innymi podczas antysemickiego wydarzenia w Kaliszu 11 listopada 2021 roku. Spalono wówczas kopię statutu kaliskiego. Natomiast rok później podczas manifestacji Kamratów w Krakowie występował na scenie obok Olszańskiego - padały wówczas hasła antysemickie oraz antyukraińskie.

Kim są Rodacy Kamraci? Prokuratura zajęła się partią Wojciecha Olszańskiego

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych składał liczne zawiadomienia dotyczące zachowań Marcina O. Bacznie przygląda się również działaniom Wojciecha Olszańskiego. Przywódca Kamratów nazywany "Jaszczurem" w przeszłości był skazywany m.in. za publiczne znieważanie na swoim kanale osób pochodzenia żydowskiego.

Otwarcie opowiada się również za sojuszem z Rosją i popiera działania Alaksandra Łukaszenki. W działaniach wspiera go właśnie Marcin O. 30 czerwca 2023 roku Rodacy Kamraci zostali zarejestrowani przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako partia polityczna, czemu we wrześniu sprzeciwiła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.