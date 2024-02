Szokujące słowa w TV Republika. Mówił o śmierci Nawalnego, nagle zaatakował Tuska

Telewizja Republika nie ustaje w swoich atakach na obecną władzę, a w szczególności na Donalda Tuska. W sobotnim wydaniu programu "Dzisiaj" prowadzący Jacek Sobala w skandalicznych słowach powiązał postać premiera z tematem śmierci Aleksieja Nawalnego. - Po śmierci Nawalnego cały świat krzyczy, że Putin to zabójca, ale pamiętajmy, kto stoi na czele polskiego rządu - zapowiedziano materiał poświęcony rosyjskiemu opozycjoniście.

Skandaliczne słowa w TV Republika. Donald Tusk w materiale o śmierci Aleksieja Nawalnego

- W sumie Aleksiej Nawalny został skazany na 30 lat, ale przeżył w kolonii karnej niewiele ponad trzy lata. Teraz po jego śmierci przypomina się inne ofiary Putina. Lista jest długa, a są jeszcze wojny. Czeczenia, Ukraina - to setki tysięcy niewinnych ofiar, kobiet i dzieci - mówił Jacek Sobala podczas programu.

Już chwilę później zbrodnie Kremla zostały jednak odsunięte na bok, a prowadzący przeszedł do ataku na Donalda Tuska. - Ale dzisiaj, gdy świat krzyczy: "Putin to zabójca", pamiętajmy, że na czele polskiego rządu stoi człowiek, który spotykał się z Putinem, bo jak mówił: "chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest" - stwierdził. Publicysta odnosił się do słów premiera, które padły podczas exposé w 2007 roku. W późniejszych latach deklaracja premiera była wielokrotnie przytaczana przez jego oponentów.

Kim jest Jacek Sobala? Prawicowy publicysta już wcześniej atakował premiera

Jacek Sobala od 2017 do 2018 roku zasiadał na stanowisku prezesa zarządu Polskiego Radia. Do TV Republika dołączył w 2019 roku, gdzie pierwotnie prowadził program "Mówi się...". To podczas niego, niedługo po reformach mediów publicznych przeprowadzonych przez koalicję rządzącą, zwrócił się do Donalda Tuska słowami, które przez wielu zostały odebrane jako groźba.

- Wiesz co, Tusku? Ty się zacznij oglądać za siebie, bo ta sprawiedliwość, moim zdaniem, już po ciebie idzie. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest - powiedział. Jego wypowiedź spotkały się wówczas z krytyką ze strony wielu komentatorów. Dotychczasową działalność Jacka Sobali opisywaliśmy szczegółowo na łamach portalu Kultura.gazeta.pl w artykule "'Prawdziwe polskie wiadomości' prowadzi nie tylko Danuta Holecka. Jest też inna gwiazda prawicy".