"Jesteśmy świadkami zwiększającej się coraz bardziej pogardy wobec nowo powstającego życia, wyrażającej się między innymi w programach coraz łatwiejszego dostępu do aborcji, a także w promowaniu - również w odniesieniu do małoletnich dziewcząt - tzw. pigułki dzień po" - stwierdził abp Marek Jędraszewski w liście na Wielki Post. "Wraz z tym idzie w parze łamanie sumień lekarzy i tworzenie takich uregulowań prawnych, które wymuszają na szpitalach przeprowadzanie aborcji. Na to wszystko absolutnie nie możemy się zgodzić!" - dodał metropolita krakowski.

