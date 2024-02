Poważne utrudnienia w całym kraju. Gdzie we wtorek będą protestować rolnicy? [MAPA STRAJKU]

We wtorek 20 lutego odbędzie się kolejna odsłona ogólnopolskiego protestu rolników. Jego uczestnicy chcą wyrazić sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy do Polski. Rolnicy będą również protestować przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej, w tym wprowadzaniu tzw. Zielonego Ładu. To pakiet inicjatyw, które mają doprowadzić do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rolnicy zapowiedzieli blokadę przejść granicznych z Ukrainą, węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich.

Ogólnopolski protest rolników. Gdzie we wtorek będą utrudnienia na drogach? Jest mapa

Protest rolników może doprowadzić do poważnych utrudnień w ruchu drogowym. Demonstranci chcą na przykład zablokować wjazd na autostradę A2 na węźle w Skierniewicach. Pojawią się także w pobliżu przecięcia drogi krajowej numer 70 i autostrady A2. Zablokowana będzie również droga S17 z Warszawy do Lublina. Utrudnienia mogą wystąpić w miejscowościach Ryki, Żyrzyn, Kurów i Bogucin.

Protest rolników 20 lutego. Demonstranci zablokują cztery przejścia graniczne z Ukrainą

Rolnicy 20 lutego zablokują cztery polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Będą to: Hrebenne, Medyka, Korczowa i Dorohusk. Z informacji podanych przez Instytut Gospodarki Rolnej wynika, że blokady pojawią się także między innymi w następujących miejscowościach:

Elbląg;

Suwałki;

Częstochowa;

Mińsk Mazowiecki;

Leszno;

Szczecinek;

Jasło;

Parłówko;

Skierniewice;

Wałcz;

Czekarzewice;

Kolonia Nadwiślańska;

Kozubszczyzna.

Łącznie na mapie zaznaczono do tej pory ponad 120 miejsc, w których będą protestować rolnicy.

Protest rolników w Dorohusku. "Będziemy robić swoje do oporu"

W niedzielę 18 lutego na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Dorohusku protestowało około tysiąca rolników. Ich strajk wsparli górnicy i przewoźnicy. Policja poinformowała, że demonstranci nie przepuszczali żadnych ciężarówek, które jechały w kierunku przejścia granicznego. - W kolejce do granicy stoi ponad pół tysiąca pojazdów, a szacowany czas oczekiwania do odprawy w takiej sytuacji wyniósłby około 40 dni - informowała Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Demonstranci podkreślali, że unijna polityka klimatyczna i niekontrolowany napływ ukraińskich produktów to "wspólne problemy wszystkich rolników" w Europie. - Nie chcemy takiej Unii i będziemy robić swoje do oporu - zadeklarował w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową rolnik z powiatu częstochowskiego (woj. śląskie). Mężczyzna, który przyjechał na protest z powiatu wołowskiego (woj. dolnośląskie), wyraził z kolei nadzieję, że rządzący w końcu wysłuchają postulatów demonstrantów, o ile ci pozostaną zjednoczeni. Rolnik podkreślił zarazem, że wkrótce frekwencja na strajkach może być niższa, ponieważ za kilka tygodni rozpoczną się prace polowe. - Nie będzie tylu ludzi, co teraz, więc jeśli się poddamy, to strajki już nie wrócą w takim stopniu - powiedział dziennikarzom.