W Kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post. Dla wiernych jest to szczególny czas, w którym zobowiązani są nie tylko do postu, czy powstrzymaniu się od udziału w zabawach, ale także wzmożonej modlitwy. Z tej okazji redaktorzy katolickiego portalu DEON.pl przygotowali dla swoich czytelników nieco nietypowe wyzwanie.

W Wielki Post możesz "wylosować biskupa". Nowe wyzwanie zachęca do modlitwy

Portal DEON.pl zachęca wszystkich swoich czytelników do wzięcia udziału w wyzwaniu "Wylosuj biskupa". "Wymagamy wiele od naszych biskupów i mamy do tego prawo. Nie możemy jednak zapominać, że potrzebują oni naszego wsparcia i modlitwy, aby w niełatwych czasach służyć Kościołowi" - napisali organizatorzy. Jak czytamy w dalszej treści komunikatu portalu, wyzwanie polega na otoczeniu modlitwą nie tylko konkretnego biskupa diecezjalnego i jego biskupów pomocniczych, ale także całej diecezji, której służą.

"Wylosuj biskupa". Internauci podzieleni w sprawie nietypowego wyzwania

Akcja rozpoczęła się we wtorek 13 lutego, jednak udział w niej można wziąć codziennie, aż do zakończenia Wielkiego Postu. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę DEON.pl i kliknąć artykuł "Wylosuj biskupa i otocz go modlitwą". Tam dostępny będzie mechanizm losowania. Gdy losowanie dobiegnie końca, na ekranie pojawi się wybrany biskup. Po kliknięciu odnośnika "Dowiedz się więcej" otworzy się artykuł z najważniejszymi informacjami na temat duchownego oraz modlitwą do odmówienia. "Nie zapomnij podzielić się 'swoim' biskupem na Facebooku" - przypominają organizatorzy na zakończenie krótkiej instrukcji.

Wyzwanie portalu podzieliło internautów. Pod postem o losowaniu pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy, z których nie wszystkie odnosiły się przychylnie do akcji. "Żadnego za nich się modlić, po co niech się modlą za siebie", "No tak. Jak mi się trafi kard. Ryś, to mogę polec na początku", "Za faryzeuszy? Wolę za faktycznie potrzebujących wsparcia w modlitwie" - pisali użytkownicy Facebooka. Część osób zadeklarowała jednak udział w wyzwaniu i chwaliła się wylosowanymi duchownymi.