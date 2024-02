Tragedia w Zapałowie. Kierowca śmiertelnie potrącił 10-letniego chłopca

W piątek rano w Zapałowie doszło do tragicznego wypadku. "Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, chłopczyk, przechodząc przez jezdnię, wtargnął wprost pod przejeżdżającego hyundaia, którym kierował 52-letni mieszkaniec gminy Wiązownica" - przekazała w piątkowym komunikacie asp. szt. Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: Nagranie ku przestrodze. Pijany kierowca wiózł pasażera na dachu

Zapałów. Śmierć 10-latka pod kołami auta

Jak poinformowała funkcjonariuszka, na miejscu lądował helikopter LPR. "Pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia 10-latka nie udało się uratować" - czytamy. Kierowca hyundaia był trzeźwy. "Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniane są dokładne okoliczności tego zdarzenia" - podsumowuje policjantka.

Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie

Przed kilkoma dniami doszło do innego tragicznego wypadku, w którym życie stracił 10-letni chłopiec. Tragedia miała miejsce 9 lutego w Wawrowie w województwie lubuskim. 10-latek stał z grupą dzieci przygotowujących się do wyjazdu na ferie zimowe, natomiast rodzice i nauczyciele pakowali bagaże do luku bagażowego. Wtedy z dużą prędkością nadjechał samochód marki BMW. Kierowca potrącił chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecko zmarło w szpitalu.

Sprawcę zatrzymano następnego dnia. Był nim 26-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. Okazało się, że ciążył nad nim sądowy zakaz prowadzenia samochodu. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki, a ponadto przyznał, że w dniu wypadku zażył środki odurzające. Policja zatrzymała w sprawie śmiertelnego wypadku w Wawrowie jeszcze dwie inne osoby. To 26-letni brat sprawcy oraz 24-letnia kobieta. Mieli oni pomagać w porzuceniu auta, które brało udział w wypadku. W związku z tym usłyszeli zarzut poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego.