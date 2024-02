Mimo tego, że mamy dopiero luty, a zima może jeszcze wrócić do Polski, coraz więcej bocianów zaczyna wracać do naszego kraju. Ptaki miały się już pojawić na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Pierwsze bociany przyleciały do Polski. "Może to koniec zimy?"

Karkonoski Park Narodowy przekazał, że pierwsze bociany były widziane już 15 lutego. Jak stwierdził jeden z internautów, są to tzw. bociany zwiadowcy. "Mamy pierwsze informacje o wracających bocianach. Zenia Flak napisała nam wczoraj: 'O godz. 10:20 przeleciały obok Pałacu Sobieszów trzy bociany. Może to koniec zimy?' Czekamy na kolejne bocianie informacje" - czytamy we wpisie przedstawicieli parku w serwisie X.

Jedna z internautek zwróciła też uwagę, że kilka dni temu zauważyła dwa bociany w Bogucicach w powiecie Pińczów (województwo świętokrzyskie). O wiele wcześniej bociany pojawiły się w woj. śląskim - mieszkańcy Mikołowa od lat obserwują tam bociany, które każdego roku wracają do swojego gniazda.

"Jeden bocian wiosny nie czyni, ale to są zdjęcia zrobione dzisiaj. Bocian 'gość' odwiedza nasze gniazdo już od prawie trzech tygodni. Na razie na krótko - posiedzi godzinę i odlatuje, ale widać, że mu się podoba. Czekamy na wiosnę i oczywiście na 'nasze' bociany" - czytamy na stronie "Bociany Mikołów".

Kiedy bociany wracają do Polski z ciepłych krajów?

Bociany jako jedne z pierwszych ptaków są oznaką wiosny w Polsce. Powroty do swoich lęgowisk zaczynają już w styczniu, jednak większość z nich można spotkać na łąkach i polach w połowie kwietnia oraz na początku maja. "Te, które zimują w południowej Afryce, mają do pokonania ponad 10 tys. km. Dziennie mogą przelecieć nawet 700 km, choć zazwyczaj są to odcinki znacznie krótsze. Do Polski w pierwszej kolejności ruszają dojrzałe osobniki, które spieszą się na lęgi" - przekazała Fundacja Centaurus, która pomaga zwierzętom.

Bociany wracają do Polski przede wszystkim z powodu lepszych warunków, które panują u nas wiosną i latem. "Początek cieplejszego sezonu w Europie to dla nich otwarcie 'stołówki'. W tym czasie na sawannowych obszarach północnej i wschodniej Afryki, gdzie spędzają zimę, rozpoczyna się pora sucha, która ogranicza dostępność pożywienia. W Polsce i innych krajach Europy bociany mają latem nie tylko duży dostęp do pożywienia, ale też mogą być aktywne, żerować i zajmować się młodymi. Mogą też mieszkać w większym rozproszeniu niż w Afryce" - czytamy na stronie fundacji, zajmującej się m.in. pomocą dzikim zwierzętom.