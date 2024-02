Wojownicy Maryi robią rekolekcje z egzorcystą nt. sfery seksualnej. "Bóg uporządkuje"

Diecezja Sosnowiecka opublikowała zaproszenie od Wojowników Maryi na rekolekcje dla mężczyzn pt. "Wolny, aby kochać", które odbędą się w Czeladzi. Poprowadzi je egzorcysta ksiądz Roman Patyk, specjalizujący się w modlitwie uwolnienia i uzdrowienia. Duchowny "posłuży także doświadczeniem dotyczącym walki duchowej toczącej się o uporządkowanie sfery seksualnej każdego człowieka".

Kościół. Wojownicy Maryi zapraszają na rekolekcje dla mężczyzn

"Być może straciłeś już kontrolę nad swoim życiem, wiele godzin spędzasz przed komputerem w poszukiwaniu coraz to nowych obrazów i treści. Zamiast cieszyć się życiem, bawić się z twoimi dziećmi i spędzać czas rodzinnie, zbyt często zanurzasz się w świat wirtualnej samotności. Wiele razy powtarzałeś 'Koniec. Nigdy więcej', a kilka dni później znowu jesteś w tej samej sytuacji" - zaczyna się komunikat na stronie Fundacji Farma Serca.

Wojownicy Maryi stwierdzili, że w takiej sytuacji istnieje pewne rozwiązanie. "Sięgnij po konkretną pomoc i wejdź na drogę nawrócenia twojego serca do Boga. On uporządkuje twoją relację seksualną" - napisano. Rekolekcje mają łączyć pracę nad naturą człowieka poprzez treści psychologiczne z Łaską Bożą. Zaproszenie zostało skierowane do mężczyzn gotowych na nawrócenie, podejrzewających u siebie uzależnienie w sferze seksualnej i podejmujących decyzję oraz trud pracy nad jego pokonaniem. Opłata za osobę wynosi 200 zł bez noclegu i wyżywienia. Rekolekcje rozpoczną się 15 marca 2024 roku o godzinie 17:00, a zakończą kolejnego dnia o godzinie 19:00. Zaplanowane zostały również warsztaty, które poprowadzą małżeństwa z Fundacji Farma Serca.

Jak przygotować się do rekolekcji? Organizatorzy polecają książkę

Aby prawidłowo przygotować się do rekolekcji, przygotowano książkę, której koszt wynosi 40 zł pt. "Uwolnić się od pornografii". "Książka powstała jako efekt wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz osób, które uwolniły się z uzależnienia od pornografii. Książka demaskuje, w jaki sposób człowiek wpada w jedną ze współczesnych form niewolnictwa, jaką jest częste oglądania pornografii. Podaje sposoby, jak się z niej uwolnić" - poinformowano.