Magazynek na odwrót, kask tył na przód. Internauci kpią ze Służby Więziennej

W ostatnim czasie sieć obiegły niekorzystne dla Służby Więziennej zdjęcia. Przykuły one zainteresowanie internautów, którzy zwrócili uwagę na nieprawidłowości w posługiwaniu się sprzętem przez funkcjonariuszy. Sprawa zainteresowała również dziennikarza portalu o2.pl, który ją nagłośnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Piątek prawem, nie towarem? [Co to będzie. Odcinek 1]

Służba Więzienna źle posługiwała się sprzętem? Sieć obiegły kontrowersyjne zdjęcia

Jedno ze zdjęć przedstawiało strażniczkę, która została wyznaczona do warty honorowej 8 lutego, kiedy dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik złożył kwiaty pod tablicą pamięci przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. Podczas wydarzenia wspomniano funkcjonariuszy, którzy byli ofiarami zbrodni i represji sowieckich. Uwagę zwróciła jednak kobieta reprezentująca SW, która odwrotnie założyła magazynek. "Ja mam tylko jedno pytanie. Jak ona to zrobiła?" - napisał redaktor specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa Bartłomiej Wypartowicz.

Nie był to jednak koniec kontrowersji, ponieważ kolejne zdjęcia przedstawiały funkcjonariuszkę, która miała kask założony tył na przód.

Niepoprawnie założona została również kabura udowa, która wylądowała na biodrze. Problem ten nie zwróciłby uwagi przeciętnej osoby, która nie ma na co dzień kontaktu z bronią. Nurtujące zdaje się więc pytanie, dlaczego kobieta nie uzyskała pomocy od innych wyszkolonych osób.

Służba Więzienna odpowiedziała. "Należy zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji" zdjęć

Wątpliwości w tym temacie mogła rozwiać jedynie Służba Więzienna, podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości. "Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to zdjęcie jest wyłącznie manipulacją obrazem. Bo jeśli nie... to wnioskuję o nagrodę dla funkcjonariuszki. Bądź za siłę, bądź za spryt. A do Ministerstwa Sprawiedliwość pozwolę sobie skierować pytanie o nadzór i kontrolę nad systemem szkolenia funkcjonariuszy" - napisał dziennikarz portalu o2 i wp.pl Łukasz Maziewski.

Dziennikarze zapytali więc SW o szkolenia funkcjonariuszy, ich częstotliwość, koszty, nadzór i kontrolę nad nimi. Formacja zaznaczyła, że "należy zwrócić uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji ich autentyczności oraz źródeł publikacji", ale ujawniła, jak przebiegają szkolenia funkcjonariuszy. "W odpowiedzi na zapytania informujemy, że zgodnie z obwiązującymi przepisami szkolenia strzeleckie organizuje kierownik jednostki organizacyjnej w oparciu o plan szkolenia strzeleckiego na dany rok kalendarzowy. Szkolenia przeprowadza się z wszystkich jednostek broni będących na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej. Co do zasady szkolenia organizuje się na trzech poziomach" - odpisała Służba Więzienna.

Poziomem pierwszym są objęci wszyscy funkcjonariusze w dziale ochrony i przechodzą oni szkolenia co najmniej dwa razy w ciągu roku. Na ten cel przeznaczono 125 sztuk amunicji na funkcjonariusza. Poziom drugi obejmuje pracowników z tego samego działu, ale zwiększono częstotliwość szkoleń do minimum czterech w roku, a każdy funkcjonariusz może wykorzystać 500 sztuk amunicji. Natomiast poziom zaawansowany dotyczy grup interwencyjnych, które szkolą się co najmniej 12 razy w roku przy zaopatrzeniu 1200 sztuk amunicji na osobę.

Służba Więzienna nie pierwszy raz staje się obiektem kontrowersji, ponieważ w maju ubiegłego roku na TikToku pojawił się filmik ukazujący strażniczkę, która reklamowała służbę w dopasowanej sukience i szpilkach. - Nie zdawałem sobie sprawy, że wskutek wymiany kadr w więziennictwie aż tak obniżyły się standardy kultury osobistej i w taki sposób postrzegana jest rola kobiet w służbie więziennej - powiedział wówczas były Dyrektor Generalny Służby Więziennej, kryminolog, socjolog dr Paweł Moczydłowski w rozmowie z Gazeta.pl. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Służba Więzienna zachęca do pracy seksistowskim filmikiem. Moczydłowski: Kompromitujące dla całej służby".