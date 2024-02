Wiosenna pogoda zagości w Polsce już w piątek 16 lutego. Przyniesie ona zarówno lekkie opady, jak i ciepło. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wykluczają jednak potencjalnych niebezpieczeństw w kolejnych dniach.

Pogoda. Apogeum ciepła w piątek. Temperatura osiągnie nawet 17 stopni

Piątek będzie słoneczny szczególnie na południu i w centrum Polski. Chmury mogą pojawić się jedynie na północy, gdzie towarzyszyć im będą słabe opady deszczu. IMGW podał, że rano zwłaszcza na południu kraju lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północy, 13 stopni w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty. W kotlinach górskich porywy osiągną do 55 km/h, natomiast w górach powieje do 60 km/h z kierunku południowego.

Zimowe akcenty nie odpuszczą. IMGW wydał alerty dotyczące oblodzeń

Wiele wskazuje, że pogoda zaskoczy jeszcze zimowymi epizodami. Według doniesień synoptyków z portalu dobrapogoda24.pl między 17 a 18 lutego z zachodu na wschód i południowy wschód Polski przejdzie aktywny chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu. Natomiast za nim napłynie chłodna masa powietrza, która spowoduje nocny, aczkolwiek niewielki mróz. Chłodniej w całym kraju będzie również w ciągu dnia, ponieważ temperatury nie przekroczą nigdzie 10 stopni.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń, z której wynika, że w Polsce może pojawić się oblodzenie. Alerty będą obowiązywały od godziny 7:30 w sobotę do 7:30 w niedzielę. Mogą one zostać wydane w województwie podlaskim (oprócz powiatów południowych) oraz na południu powiatów województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Portal dobrapogoda24.pl przekazał, że między 18 a 19 lutego Polska znajdzie się w zasięgu cyklonu chłodnego powietrza. Spowoduje on powrót mrozu w nocy z 18 na 19 lutego szczególnie we wschodniej połowie kraju. Spadki temperatury nie będą jednak duże, ponieważ termometry wskażą mniej do około -8/-1 stopni przy uwzględnieniu temperatur przy gruncie.