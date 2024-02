Policja szuka sprawcy wypadku w Ścinawce Dolnej. Potrącił pieszego i wywiózł ciało do lasu

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 19-20 na drodze wojewódzkiej nr 386 w Ścinawce Dolnej. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca pojazdu o nieustalonej dotąd marce, potrącił 67-letniego pieszego. W wyniku poniesionych obrażeń 67-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego zmarł" - informowała Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.

Wypadek w Świnawce Dolnej. Zwłoki porzucone kilka kilometrów od miejsca wypadku

Jak przekazała w rozmowie z portalem klodzko24.eu prok. Joanna Pera-Lechocińska z Prokuratury Rejonowej, ciało mężczyzny znajdowało się ok. 3-4 kilometrów od miejsca wypadku. Wszystko wskazuje na to, że sprawca umieścił zwłoki w samochodzie i przewiózł je do lasu.

Wypadek w Ścinawce Dolnej. Policja apeluje o pomoc

"Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i przebiegu zdarzenia, proszone są o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowej Rudzie albo kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 47 8753200 lub 112" - apelują funkcjonariusze. Szczególnie przydatne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów, które pozwolą na ustalenie m.in. poruszających się tą drogą pojazdów.

"Policjanci przypominają o możliwości przesyłania zapisów wideo utrwalonych samochodową kamerą, dokumentujących informacje dotyczące zdarzenia drogowego na adres dyzurny@klodzko.wr.policja.gov.pl lub dyzurny.kp-nowa-ruda@klodzko.wr.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie.