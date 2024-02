Funkcjonariusze ABW schwytali rosyjskiego agenta. Podejrzany to obywatel Ukrainy

Jak czytamy w komunikacie służb specjalnych, pod koniec stycznia funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który "działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia".

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Belka: Janusza Wojciechowskiego nie słuchano w sprawie importu zboża i produktów z Ukrainy

Wrocław. ABW schwytało rosyjskiego agenta. Podejrzany to obywatel Ukrainy

ABW ustaliła, że podejrzany to obywatel Ukrainy, który działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Ukrainiec planował podpalenie obiektów we Wrocławiu, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i go przeszukali, jak również jego bagaż, odnajdując dowody planowanego przestępstwa.

Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu

- czytamy w komunikacie służb specjalnych. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego - na wniosek prokuratury - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Informację potwierdził także na portalu X Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. "Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych" - przekazał.