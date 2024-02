Miliony dla Rydzyka będą rozliczone. "Kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozlicza ostatnie miesiące swoich poprzedników. Na czwartkowej konferencji prasowej podano, że przez dwa miesiące w okresie między wyborami 15 października a 13 grudnia 2023 roku, kiedy zaprzysiężony został rząd Donalda Tuska, ministerstwo wydało 175 milionów złotych. - Żebyśmy mieli porównanie, co to jest za kwota, to w 2022, czyli rok wcześniej w takim samym okresie ministerstwo wydało 77 milionów, czyli właściwie wzrost nastąpił o sto milionów - wyjaśnił Bartłomiej Sienkiewicz.

Miliony dla Rydzyka zostaną rozliczone. "Kwestia Torunia to jedno z naszych zobowiązań wyborczych"

Minister kultury stwierdził, że decyzje, jakie zapadały w tym okresie przejściowym, miały charakter kompulsywnego wydawania publicznych pieniędzy dla flagowych instytucji Prawa i Sprawiedliwości. - Była to próba upchnięcia publicznych pieniędzy tam, gdzie jeszcze można było je upchnąć. Uważamy, że było to robione wyłącznie w celach politycznych - podkreślił Sienkiewicz.

Wymienił też konkretne decyzje poprzedniego ministra Piotra Glińskiego z ostatnich miesięcy jego urzędowania jak przyznanie Biuru "Niepodległa" 4,5 miliona złotych, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych ponad 24 milionów złotych, Muzeum Historii Polski 18 milionów złotych czy 15 milionów złotych Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka.

Sienkiewicz poinformował także, że wstrzymał wypłatę środków na budowę i wystawę stałą toruńskiego, budowanego przez Rydzyka Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Analizowana jest także cała umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka za ponad 200 milionów złotych.

- Kwestia Torunia to jedno z naszych zobowiązań wyborczych. Kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę - przekazał minister. I dodał: - Przyglądamy się uważnie samej umowie. Istnieją przesłanki, że cała ta umowa, której efektem było ponad 200 mln zasilających toruńskie dzieła ojca Rydzyka, jest wątpliwa z punktu widzenia celowości. Będziemy prowadzić dalsze analizy. Jeśli się to okaże możliwe, będziemy wzruszać tę umowę.

Sienkiewicz: W przyszłym tygodniu będzie całościowy raport o decyzjach PiS w kulturze

Wiceministerka kultury Joanna Scheuring-Wielgus mówiła na konferencji o zmianach personalnych dokonywanych między 15 października a 13 grudnia 2023 rokiem przez ministra kultury. - W tym okresie minister Gliński podjął 29 decyzji personalnych. 21 dotyczyło podwyżek dla dyrektorów, a 14 powołań dyrektorskich. To było albo przedłużenie umowy na przykład na kolejne lata, powołanie na nową kadencję, powołanie nowego dyrektora, ponieważ ten, który wcześniej funkcjonował, złożył rezygnację - powiedziała Scheuring-Wielgus.

Wiceministerka kultury Bożena Żelazowska, odpowiedzialna za ochronę zabytków, zapowiedziała połączenie istniejącego od lat Narodowego Instytutu Dziedzictwa i powołanego w 2022 roku Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. - Na początku ten Instytut liczył tylko 5 etatów i miał do dyspozycji 6 milionów złotych, na rok następny kwota, którą dysponował Instytut, to już 36 milionów złotych i 37 etatów. Nawet w dziedzinie konserwacji zabytków, która jest bardzo, jeżeli chodzi o działania MKiDN, gdzie chcemy się nad nią bardzo mocno pochylić, w cichości pracować, bo tu chodzi o nasze dobro narodowe, tak pewnie tym kanałem również miały płynąć środki do swoich - powiedziała Żelazowska.

Połączone zostaną także Instytut Adama Mickiewicza i Biuro "Niepodległa", a także Instytut Książki z Instytutem Literatury. Wiceminister Marta Cienkowska przekazała, że po wstępnej kontroli w IAM, która cały czas trwa, zdecydowano o wstrzymaniu części dotacji celowej, która była przekazana w zeszłym roku IAM. - Jest to decyzja konieczna, szczególnie przed połączeniem tej instytucji z Biurem "Niepodległa" - powiedziała Marta Cienkowska.

Wiceszef MKiDN Andrzej Wyrobiec poinformował z kolei, że nowe kierownictwo resortu kultury nie będzie budować nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. - To jest decyzja podjęta. Głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi, z Łazienkami Królewskimi, przeanalizowana ekonomicznie - wyjaśnił wiceminister. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu przedstawi całościowy raport o decyzjach Prawa i Sprawiedliwości w kulturze.

