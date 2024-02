Kilka minut przed godziną 8 rano przypadkowy przechodzeń zauważył na trzecim piętrze bloku mieszkalnego w Radzyniu Podlaski (woj. lubelskie) spacerującego małego chłopca. Świadek zdarzenia szybko poinformował o zajściu policję.

Radzyń Podlaski. Dwulatek spacerował po parapecie okna na trzecim piętrze. Obok spała pijana matka

Do zdarzenia doszło we wtorek 13 lutego. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia szybko udali się we wskazaną lokalizację. W mieszkaniu, w którym znajdowało się dziecko, funkcjonariusze zastali także jego 21-letnią matkę. Jak się okazało, kobieta spała, ponieważ była pijana. Badanie wykazało w jej organizmie obecność ponad 1,5 promila alkoholu. Niespełna dwuletni chłopczyk wykorzystał stan swojej matki, która pozostawiła go kompletnie bez opieki, wszedł na parapet i usiłował otworzyć okno.

Kobieta trafiła do aresztu. Za narażenie dziecka może grozić jej więzienie

Tragedii udało się uniknąć dzięki interwencji przypadkowej osoby. Po wszystkim chłopczyk został przekazany pod opiekę babci. Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalać funkcjonariusze. 21-latka, która w stanie upojenia alkoholowego pozostawiła swoje dziecko bez opieki, trafiła do aresztu. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.

"Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie trzeźwości i zdrowego rozsądku. Za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - napisał w policyjnym komunikacie podkomisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.