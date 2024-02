Były "paskowy" TVP Info szuka pracy, ale "smród się za nim ciągnie". Zaczął więc pisać książkę

Paski "informacyjne" emitowane w "starej" TVP stały się symbolem propagandy publicznego nadawcy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były "paskowy" Bartosz Gonzales w związku z utratą swojej posady wyznał, że obecnie nie może znaleźć sobie nowej pracy.

Były "paskowy" TVP: Za duży smród się za mną ciągnie

Gonzales w rozmowie z Wirtualną Polską zauważył, że obecnie w Telewizji Polskiej dalej pracuje mnóstwo ludzi z dawnej obsady TVP. - Nie wiem, jak można mieć w takiej sytuacji spokojne sumienie. Fascynuje mnie też ta obecna fala ludzi, którzy zatrudniają się w TVP, jakby nie rozumieli, jak ona działa. Wygląda na to, że naprawdę wydaje im się, że to teraz jest uczciwa i rzetelna stacja, telewizja naprawdę publiczna. A przecież wiadomo, że w pewnym sensie nic się tam nie zmieniło - mówił.

Były pracownik TVP podkreślił też, że "absurdalnym i paradoksalnym" jest nazywanie go "pisowcem", ponieważ "to PiS go wyrzucił". - Nie pasowałem im, bo nie robiłem wszystkiego tak, jak mi kazali i jak robili inni - stwierdził.

Rozmówca Wirtualnej Polski przyznał także, że obecnie "próbuje się gdzieś zaczepić". - Choć ostatnio w jednej z firm, do której próbowałem się dostać, usłyszałem, że jestem "niezatrudnialny". Za duży smród się za mną ciągnie. Ale ciągle się staram, wysyłam kolejne CV, chodzę na rozmowy. Nic z tego nie wynika. Mam dużo wolnego czasu, więc wróciłem do pisania - moje teksty i felietony można przeczytać w niszowym, lokalnym "Kurierze Iławskim" - mówił.

"Paskowi byli tylko drobnym elementem propagandy w TVP"

Jak przyznał, "zabrał się" także za "pisanie dziennika paskowego z TVP Info". - Roboczy tytuł to "Mój pasek, mój pasek, mój bardzo wielki pasek". Opisuję tam czas pandemii, kampanii prezydenckiej, kryzysu na granicy z Białorusią i wojnę w Ukrainie. Będzie tam sporo o ludziach TVP z tego czasu, o tych którzy są anonimowi, a mieli duży wpływ na to, co się tam działo: wydawcy, reporterzy, prezenterzy, twarze znane i nieznane - przekazał Gonzales.

Dodał też, że "szkoda, że nikt nie pamięta o tych, którzy te paski i belki pisali, o tych, którzy czytali na antenie inne rzeczy przez nich przygotowywane". - To był cały, wielopoziomowy mechanizm propagandy. "Paskowi" byli tylko jej drobnym elementem. (...) Cała ta awantura wokół TVP niedługo nie będzie miała żadnego sensu, bo ta stacja traci na znaczeniu coraz bardziej - dodał.

Co dalej z TVP? Likwidator rozesłał wezwania do zapłaty na ponad 1,3 mln złotych

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia likwidator TVP Daniel Gorgosz skierował do byłych członków kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - Michała Adamczyka, Marcina Tulickiego i Samuela Pereiry - przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 miliona złotych wraz z odsetkami. Miało to związek z zajęciem w grudniu budynku TVP przy placu Powstańców Warszawy, gdzie swoją siedzibę ma Telewizyjna Agencja Informacyjna.

"Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich od 20 do 29 grudnia 2023 roku na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI" - napisano wówczas w komunikacie resortu kultury.

Ministerstwo podkreśliło, że działania Michała Adamczyka, Marcina Tulickiego i Samuela Pereiry uniemożliwiły TVP korzystanie z infrastruktury znajdującej się w budynku przy placu Powstańców Warszawy. Resort dodał, że wezwanie do odszkodowania nie wyczerpuje roszczeń TVP wobec tych osób. Wysokość innych szkód jest ustalana, mają one być przedmiotem odrębnych wezwań. "W przypadku braku zapłaty odszkodowania TVP S.A. skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego" - przekazało MKiDN.