W piątek 9 lutego rozpoczął się 30-dniowy strajk generalny rolników. Protest sparaliżował drogi w całej Polsce. Utrudnienia panowały nie tylko na ulicach kilkuset miast w całym kraju, ale także na autostradach. Teraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zapowiedział kolejne masowe blokady. Te rozpoczną się już 20 lutego.

Kolejny protest rolników. Które drogi zostaną zablokowane? [MAPA]

Przedstawiciele NSZZ RI Solidarność opublikowali komunikat, w którym po raz kolejny podkreślili, że problemem opłacalności produkcji rolnej oraz pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy. "W związku z tym na dzień 20 lutego, w ramach 30-dniowego strajku generalnego rolników ogłaszamy, że wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie"- napisali rolnicy.

W ramach protestu blokowane będą nie tylko lokalne drogi oraz przejścia graniczne z Ukrainą. Zablokowane zostaną także węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich. W sieci pojawiła się mapa utrudnień zaplanowanych na 20 lutego 2024 roku. Na ten moment wiadomo, że protestujący pojawia się między innymi na kilku odcinkach drogi S17 prowadzącej z Warszawy do Lublina, na autostradzie A2 oraz na ulicach Warszawy. Do czasu rozpoczęcia kolejnej fali strajku lista blokad wydłuży się najprawdopodobniej o co najmniej kilkadziesiąt pozycji.

W tych miastach powstaną blokady

Tak jak w przypadku poprzedniego strajku utrudnienia na polskich drogach pojawią się w wielu miejscach już od godziny 8 rano. Na ten moment blokady zaplanowano w:

Suwałkach,

Parłówko (11:00 - 16:00),

Czekarzewicach (10:00 - 18:00),

Strzeszkowicach Dużych,

Kolonii Nadwiślańskiej,

Jaśle,

Szczecinku (12.00-18.00),

Dobrym Mieście,

Budzyniu,

Wałczu,

Osjakowie,

Warszawie,

Kmiecinie,

Osielsku,

Zarzecu Ulańskim (10:00 - 15:00),

Kozubszczyznie,

Skierniewicach (11:00 - 17:00),

Rykach,

Dzwoli,

Bogucinie,

Kurowie,

Końskowoli,

Żyrzynie,

Kuryłówce.

Przeciwko czemu protestują rolnicy?

Polscy rolnicy protestują przede wszystkim przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. Sprzeciwiają się także polityce klimatycznej forsowanej przez Komisję Europejską. Chodzi o Zielony Ład, czyli pakiet inicjatyw politycznych, który ma doprowadzić do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wśród projektów w ramach Zielonego Ładu znalazło się między innymi ograniczenie używania pestycydów oraz nawozów w rolnictwie, a także poprawa jakości żywności w ramach realizowania strategii "od pola do stołu". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czym jest Zielony Ład i dlaczego bardzo przeszkadza rolnikom? Ekspertka stawia sprawę jasno