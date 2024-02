Incydent na granicy z udziałem zakonnicy. "To jest pomoc humanitarna? Siostra chciała nas oszukać!"

Od kilku dni na terenie całej Polski trwają protesty rolników. Nie inaczej jest także w okolicach przejścia granicznego z Ukrainą, w Medyce, gdzie rolnicy blokują przejazd i sprawdzają pojazdy, które wjeżdżają do naszego kraju z Ukrainy. Zgodnie z przepisami na granicy nie powinny czekać jedynie transporty z pomocą humanitarną. Podczas jednej z kontroli doszło do awantury.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o ukraińskim problemie rolników: Stajemy na głowie!

Awantura na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. "To jest pomoc humanitarna?"

Dwie ciężarówki jechały z Polski do Ukrainy z napisem "pomoc humanitarna". Swoim pojazdem z kolei poruszała się jedna z zakonnic, która mówiła, że są to dary z Caritasu. Protestujący skontrolowali ciężarówkę i jak się okazało, na wierzchu znajdowały się koce i odzież, a w dalszej części pojazdu kable, turbiny i inne części do aut.

- Co to jest?! To żadna pomoc humanitarna, to jest w ciula granie! Siostra chciała nas oszukać! - mówił jeden z rolników. - To jest pomoc humanitarna? Wołaj tego księdza. To takie rzeczy robicie! - mówił inny. - Ja naprawdę o niczym nie wiedziałam. Też czuję się oszukana - powiedziała później w rozmowie z "Faktem". W sieci udostępniono nagranie z kłótnią, do której doszło w Medyce.

"Doszło do nieporozumienia"

Wirtualna Polska przekazała, że w "przedstawionej przez kierowcę dokumentacji przewozowej wynikało, że samochód wiezie koce i odzież używaną od Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeznaczone dla Caritas w Drohobyczu".

Portal przekazał jednak, że "doszło do nieporozumienia". A przynajmniej tak wynika z informacji, które przekazał redakcji Caritas Archidiecezji Krakowskie. - Nie był to transport organizowany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ale przez Caritas z Drohobycza. Siostra zakonna z nagrania także nie jest pracownikiem krakowskiej Caritas. Było to przez Caritas Drohobycz praktykowane, iż jeden ze znajomych przewoźników bezpłatnie udostępniał przestrzeń ładunkową swojego auta, o ile w trakcie kursu miał miejsce. W tym wypadku do Ukrainy miało trafić 650 kg odzieży używanej oraz koce - powiedziała Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Protesty rolników w całym kraju. "Żywność, która płynie z Ukrainy, jest toksyczna"

W całym kraju trwają protesty rolników przeciwko niekontrolowanym napływom produktów z Ukrainy oraz zmianom polityki rolnej Unii Europejskiej związanym z Zielonym Ładem. Rolnicy w ramach strajku generalnego zapowiedzieli blokadę wszystkich przejść granicznych z Ukrainą. "Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem" - podkreślają rolnicy.

- Chcemy podkreślić, że żywność, która płynie z Ukrainy, jest toksyczna. Są stosowane środki, które od dawna są u nas zabronione, które były określane właśnie mianem toksyczności - mówił współorganizator strajku rolników Grzegorz Majewski na spotkaniu z Donaldem Tuskiem.

- Potrzebujemy natychmiastowego działania i jak najszybszej reakcji. To niedopuszczalne, żeby przez polską granicę wjeżdżały towary, które w żaden sposób nie są sprawdzane, chociażby pod względem jakościowym i ilościowym, a przede wszystkim czy są zdrowe, czy nie. Jeżeli nie mamy warunków, aby to sprawdzić, wydaje się, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest zamknięcie granicy, ponieważ to bardzo palący problem. To trafia na nasze stoły - zaznaczył.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak poinformował na tym samym spotkaniu, że lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy jest gotowa. Jego zdaniem, poprzednia lista, opublikowana przez byłą szefową resortu Annę Gembicką jest "nieprecyzyjna i niezgodna z prawdą".

Dodał, że rząd będzie szukał podstaw prawnych, aby móc ją upublicznić. - Każdy Polak powinien zobaczyć, kto zarabiał, kiedy polscy rolnicy mieli problem - zaznaczył Kołodziejczak. Powiedział, że lista została sporządzona na podstawie informacji "od różnych służb" i pokazuje dokładnie kiedy i ile transportów wjechało do Polski. Zapowiedział także dalsze kontrole produktów rolnych wjeżdżających z Ukrainy na teren Polski i Unii Europejskiej.