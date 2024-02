Po godz. 10:00 do protestujących wyszli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Kiedy trwało odczytywanie postulatów, budynek KE został obrzucony jajkami. Odpalono też materiały pirotechniczne i podpalono kukły.

Protest rolników we Wrocławiu rozwiązany. Słychać huk petard, palone są kukły

- Po kilku minutach od jego rozpoczęcia organizator zgromadzenia podjął decyzję, do której ma pełne prawo, o jego rozwiązaniu. Przez megafon ogłosił to uczestnikom protestu. Wcześniej udało mu się odczytać postulaty i złożyć je przedstawicielowi Komisji Europejskiej, który wyszedł do zgromadzonych - przekazał, cytowany przez TVN24, Arkadiusz Filipowski z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jednak nieoficjalnie protest wciąż trwa - uczestnicy nie rozchodzą są. - Tam coś płonie. Ten huk petard i ten dym troszkę zagłuszył merytorykę spotkania. Rolnicy przekazali swoją petycję. Mówili o tym, że rynek, na którym działają, musi być regulowany w dużym stopniu tak, by im ta produkcja się opłacała. Mówili o tym, że trzeba kontrolować napływ produktów rolnych nie tylko z Ukrainy, ale też z Ameryki Południowej, czyli spoza Unii Europejskiej - relacjonował reporter TVN24 Tomasz Kanik.

Rolnicy dotarli pod Urząd Wojewódzki. Wyszedł do nich wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń i poprosił o przekazanie postulatów. - Zamknąć granicę! - skandowali demonstrujący.

Czego domagają się rolnicy?

Protesty rolników odbywają się w całej Europie, nie tylko w Polsce. Rolnikom nie podoba się sposób, w jaki wdrażane są założenia Europejskiego Zielonego Ładu, chcą też zakazu wprowadzania na rynek polski i UE produktów wytwarzanych w sposób inny niż zalecany w dyrektywach UE oraz przywrócenia ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, a także odstąpienia od zakazu stosowania nawozów azotowych w okresie od 1 listopada do 1 marca.

