Nie milkną echa sprawy 9-letniej Julki z Łukowa, która doznała niewiarygodnego cierpienia, najprawdopodobniej w wyniku działań matki. Kobieta miała celowo doprowadzać do kontaktu skóry dziecka z toksyczną substancją, a następnie organizować zbiórki na jej leczenie. Jak nieoficjalnie ustaliły "Wydarzenia" Polsat News, kluczowa dla postawienia jej zarzutów okazała się opinia biegłego. Stwierdził on, że zmiany bliznowe na ciele dziewczynki nie przypominają żadnych znanych chorób skórnych.

Dziennikarze serwisu skontaktowali się z ojcem poszkodowanej dziewczynki. Mężczyzna nie może pogodzić się z doniesieniami na temat swojej żony i "twierdzi, że o sprawie nic nie wiedział". - Ciężko jest mi to przeżyć, myślę, że to nieprawda - mówił. - Jakby coś takiego się działo, ja bym natychmiast zareagował, nie? Nie pozwoliłbym na takie rzeczy - deklarował. Wątpliwości nie mają natomiast sąsiedzi rodziny. - Jak dziewczynka chciała do mnie iść, to ona (matka - red.) ją odepchnęła i zabrała. Bała się, żeby dziewczynka czegoś nie powiedziała - relacjonował reporterom Polsatu mieszkaniec wsi.

W poniedziałek (12 lutego) lubelscy policjanci zatrzymali 43-letnią mieszkankę powiatu łukowskiego. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie kobiecie postawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad jej małoletnią córką. Sąd zastosował wobec matki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Poszkodowana dziewczynka przebywa obecnie w domu pod opieką ojca. Jak podała lubelska policja, koszmar dziecka miał trwać od 2017 roku.