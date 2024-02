TVP przeprasza dziennikarza za spot z politykami. "Przyznali, że popełnili błąd"

TVP Info opublikowała nowy spot promocyjny, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Zaprezentowano w nim wypowiedzi byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, ministerki zdrowia Izabeli Leszczyny oraz europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia. W materiale pojawił się również fragment programu, w którym wystąpił dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. Stacja wykorzystała jego wizerunek bez pytania o zgodę, za co Nizinkiewicz skrytykował Telewizję Polską. Władze TVP skontaktowały się w tej sprawie z publicystą.

Jacek Nizinkiewicz otrzymał przeprosiny od TVP. "Przyznali, że popełnili błąd"

Jak poinformował Nizinkiewicz w rozmowie z "Presserwisem", kierownictwo TVP obiecało, że zmieni spot zgodnie z żądaniami dziennikarza. - Przyznali, że popełnili błąd i przeprosili. Dostałem też zapewnienie, że moja wypowiedź zostanie usunięta ze spotu - przekazał Jacek Nizinkiewicz.

Publicysta stwierdził, że na ogół nie korzysta z zaproszeń do TVP i Polskiego Radia, ponieważ uważa, że zmiany w mediach publicznych wprowadzane przez rząd nie są zgodne z prawem. Jego obecność w jednym z programów TVP była wyjątkiem.

- Poszedłem tam powiedzieć, że cieszy mnie, iż w TVP nie ma już cenzury wobec WOŚP, bo być może wiele osób nie zdawało sobie sprawy z tego, że taka cenzura w ostatnich latach tam obowiązywała. Moja wypowiedź została skrócona i wykorzystana w spocie. Wyglądało to tak, że ja się cieszę, że wróciłem do TVP i jestem zadowolony, że mogę tam przychodzić (...). Nie chodzi już nawet o mnie, ale taki spot nie powinien powstać. On jest trochę w duchu dawnej TVP - powiedział Nizinkiewicz.

W spocie TVP Info wykorzystano wypowiedzi polityków, którzy mówili, że dopiero teraz mogą występować w Telewizji Polskiej, ponieważ za czasów rządów PiS nie zapraszano ich do mediów publicznych. Jacek Nizinkiewicz zabrał w tej sprawie głos 14 lutego na portalu X.

"Szanowna TVP Info, nikt mnie nie pytał o wykorzystanie mojego wizerunku w spocie. Gdybyście Państwo zapytali, nie zgodziłbym się. Tym bardziej, że nie życzę sobie występować w spotach z politykami. Byłem w TVP po zmianie raz, ze względu na WOŚP. Proszę usunąć mnie z tego spotu!" - napisał Nizinkiewicz.