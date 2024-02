Maria Kurowska nie zatrzymuje się w swoich śmiałych poglądach. Posłanka Suwerennej Polski, która 14 lutego została wyróżniona antynagrodą Klimatyczna Bzdura Roku, jeszcze tego samego dnia podczas rozmowy z dziennikarzami stwierdziła, że "religia jest lepsza od innych przedmiotów".

REKLAMA

Zobacz wideo Bosak rozmawiał z Dudą o resecie konstytucyjnym. "Prezydent wykazał otwartość"

Posłanka od Ziobry twierdzi, że "religia jest lepsza od innych przedmiotów"

W środę 14 lutego program "Szkło Kontaktowe" opublikował w mediach społecznościowych nagranie z Sejmu, na którym Maria Kurowska tłumaczy, dlaczego lekcja religii jest najlepszym ze szkolnych przedmiotów. - Religia jest nie tyle gorsza, co moim zdaniem jest jeszcze lepsza od innych przedmiotów. Ona nas usposabia nie tylko do życia tu na Ziemi, abyśmy byli w porządku wobec ludzi, abyśmy ludzi szanowali, kochali, kochali Pana Boga. Pierwsze dwa przykazania naszej religii chrześcijańskiej - bo ta jest nauczana głównie - to jest, kochaj Pana Boga i bliźniego. A więc to jest wielki wychowywanie człowieka - stwierdziła posłanka Suwerennej Polski.

Nagranie szybko wzbudziło oburzenie wielu internautów. "Są posłowie gorsi, ale są i lepsi", "Moja ulubiona sejmowa inteligencja", "Religia jest NAJLEPSZA, po co komu matematyka czy nie daj Boże fizyka. Bleee..." - pisali użytkownicy platformy X (pisownia komentarzy oryginalna - red.). Jeden z komentujących wytknął także błąd posłanki. "Przypadkiem dwa pierwsze przykazania to nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i nie bierz mojego imienia na daremno? Bo Pani Posłanka sama chyba nie pamięta przykazań swojej wiary" - napisał.

Maria Kurowska zwyciężczynią plebiscytu Klimatyczna Bzdura Roku

Maria Kurowska otrzymała najwięcej głosów internautów w plebiscycie Klimatyczna Bzdura Roku. Posłanka jest trzecią z rzędu polityczką, która zdobyła tę antynagrodę. Nominowano ją za wypowiedź na konferencji prasowej, podczas której stwierdziła, że:

Jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać?

Według komentarzy organizatorów taka "logika" mogłaby stawiać w wątpliwość fakt, że przed nastaniem ery przemysłowej na Ziemi mogły żyć rośliny. Oprócz Kurowskiej do Klimatycznej Bzdury Roku nominowani byli między innymi posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Jacek Wilk. Więcej na temat plebiscytu oraz wypowiedzi posłanki Suwerennej Polski przeczytasz w artykule: Klimatyczna Bzdura Roku dla posłanki od Ziobry. Walczyła o nagrodę m.in. z Bosakiem i Wilkiem