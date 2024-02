Arcybiskup Stanisław Gądecki prosi o pieniądze, czyli daninę od wiernych. "Reagują alergicznie"

Środa Popielcowa, która w 2024 roku przypada 14 lutego, rozpoczęła w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W tym czasie wierni zobowiązani są nie tylko do postu, ale także wzmożonej modlitwy oraz przekazywania Kościołowi jałmużny. Wszystkie wskazania pasterskie dla katolików spisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki.

Abp Stanisław Gądecki prosi o daninę dla diecezji

We wskazaniach pasterskich dotyczących przepisów pokutnych w związku z Wielkim Postem abp Gadecki napisał między innymi o ścisłym poście i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, powstrzymaniu się od zabaw oraz o tym, jakie są warunki przyjmowania komunii św. wielkanocnej. Wśród katolickich "wytycznych" znalazła się także danina diecezjalna. Jak czytamy: "Każdy wierny - w miarę swoich możliwości - zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji".

Fundusze, które zostaną przekazane w ramach daniny diecezjalnej, mają trafić na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Oprócz tego mają wspomóc funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. "Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary" - zakończył wskazania metropolita poznański.

Ile powinny zapłacić parafie? "Wierni reagują alergicznie"

Mimo że wysokość daniny została określona jako "co łaska", okazuje się, że proboszczowie muszą zapłacić do kurii określoną kwotę. Ta zależy od liczby zameldowanych osób na terenie konkretnej parafii. - Dla kurii nie liczy się, ilu z nich jest wierzących, nie wspominając już o praktykujących. A jak wiadomo, te statystyki są coraz niższe. W październiku 2023 r. u mnie ten odsetek wyniósł 17,35 proc. - powiedział w rozmowie z poznańską "Gazetą Wyborczą" proboszcz z południowo-zachodniej Wielkopolski.

Inny duchowny przyznał, że nawet wierni obecni na niedzielnych mszach nie są skorzy do zapłaty daniny. - W ubiegłym roku zapłaciło ją u mnie zaledwie 6,5 proc. parafian. Wierni, jak tylko słyszą, że proszę o wsparcie dla instytucji kościelnych, to reagują alergicznie. Podczas okazyjnych zbiórek zbieramy w jedną niedzielę o wiele więcej - mówił kapłan z parafii pod Poznaniem.

W 2024 roku danina wynosi 1,90 złotych od każdej zameldowanej w obrębie parafii osoby. Do tego doliczona zostaje opłata na tzw. BOK, czyli Braterską Opiekę Kapłańską. Jest to wewnętrzny fundusz na wspieranie emerytów i chorych księży. Ten z kolei wynosi 75 groszy za osobę. Oznacza to, że w ramach daniny parafie powinny przesłać do kurii 2,65 złotych za każdego wiernego.