Polskie posłanki dołączyły do ogólnoświatowej akcji "Nazywam się Miliard", której głównym przesłaniem jest sprzeciwienie się przemocy wobec kobiet. Wydarzenie to zbiegło się w czasie ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy o zmianie definicji gwałtu.

Posłanki zatańczyły w polskim Sejmie. "Zrobiłyśmy to!"

"Zrobiłyśmy to! Po raz pierwszy w historii w polskim Sejmie zatańczyłyśmy taniec przeciwko przemocy wobec kobiet "Nazywam się Miliard"! W tym roku tańczymy w intencji zmiany definicji gwałtu, bo tylko TAK oznacza zgodę. Jedna za miliard! Miliard za jedną!" - napisała w mediach społecznościowych posłanka KO z Partii Zielonych Klaudia Jachira.

Posłanki wspólnie z aktywistkami zatańczyły w sejmowym holu. Wśród polityczek znalazły się między innymi te zrzeszone w Parlamentarnym Zespole Praw Kobiet w tym Wanda Nowicka, Klaudia Jachira, Monika Rosa, Anita Kucharska-Dziedzic, Dorota Łoboda czy Alicja Chybicka. Oprócz nich w akcji uczestniczyła także ministerka do spraw równości Katarzyna Kotula.

Organizacja Feminoteka w mediach społecznościowych dumnie poinformowała, że 14 lutego 2024 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie definicji gwałtu. Aktywistki zaprosiły także do przyłączenia się do akcji "Nazywam się Milion". "Tańczymy dziś również w Pasażu Wiecha w Warszawie o 17.30 - dołącz do nas!" - napisały na platformie X.

Cały świat tańczy przeciwko przemocy

"Nazywam się Miliard" (ang. "One Billion Rising" - red.) to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciwko przemocy wobec kobiet. Została zapoczątkowana w 2011 roku po fali napaści na kobiety w USA. Jej pomysłodawczynią jest amerykańska aktywistka Eve Ensler. W ramach kampanii, której elementem jest taniec, uczestnicy okazują solidarności i wsparcie dla kobiet, które doświadczają przemocy. Jak tłumaczyły organizatorki akcji, taniec nie tylko wyzwala emocje, ale dzięki niemu, kobiety są w stanie pokazać, że to one rządzą swoim ciałem, a nie ktoś inny. Co roku w akcji bierze udział ponad 200 krajów na całym świecie. Polskim propagatorem kampanii jest między innymi organizacja Feminoteka.