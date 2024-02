"Znajomy" Putina i papieża Franciszka zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków

Ostatni weekend (10-11 lutego) okazał się bardzo pracowity dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W przeciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze zatrzymali aż trzech kierowców, którzy mieli prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków.

Miał prowadzić pod wpływem narkotyków. Twierdził, że ma znajomości w Watykanie i na Kremlu

Zgłoszenie w sprawie pierwszego mężczyzny wpłynęło do dyżurnego we wczesnych godzinach porannych. O pomoc poprosiła kobieta, która twierdziła, że jej były mąż jest pod wpływem narkotyków i dobija się do jej domu. Na miejscu funkcjonariusze napotkali kierowcę, który siedział w samochodzie zaparkowanym pod wskazanym adresem. Mężczyzna utrzymywał, że przyjechał odwiedzić swoją byłą partnerkę, aby zamienić z nią kilka słów. Podczas rozmowy z policjantami podejrzany wtrącał chaotyczne i nielogiczne zdania, a także miał słowotok. W pewnym momencie zaczął nawet twierdzić, że "zna się osobiście z prezydentem Rosji oraz papieżem".

Weryfikacja tożsamości wykazała, że rozmówcy w przeszłości zatrzymano prawo jazdy z powodu kierowania pod wpływem środków odurzających. Jakby tego było mało, w samochodzie znaleziono biały proszek i zielone zawiniątko. Wstępne badanie wykazało, że są to środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany.

Seria kierowców pod wpływem narkotyków na Podlasiu. Mężczyźni wpadli podczas kontroli drogowej

W pozostałych przypadkach do spotkania z osobami podejrzanymi o jazdę pod wpływem narkotyków doszło podczas kontroli drogowej. Najpierw na policjantów wpadł kierowca Forda, który według ich ustaleń prowadził pod wpływem alkoholu. Na to, że mógł być również pod wpływem środków odurzających, wskazywały dwa przedmioty ujawnione w jego aucie: zawiniątko koloru zielonego oraz kryształ koloru białego. Początkowo mężczyzna otwarcie przyznał się, że zdarzyło mu się palić marihuanę. Po kilku minutach zmienił jednak zdanie. Wstępne badanie wykazało u 38-latka obecność amfetaminy oraz metamfetaminy. Weryfikacja danych jego pojazdu wykazała również, że ten nie posiada aktualnych badań technicznych.

Ostatni z kierowców został zatrzymany do kontroli w Czarnej Białostockiej. W paczce papierosów właściciela Audi ujawniono lufkę z zawartością suszu koloru zielonego. 29-latka poddano badaniom na zawartość narkotyków i umieszczono w policyjnym areszcie.