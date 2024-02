2,5-letnie dziecko połknęło środek do udrażniania rur. Śmigłowiec LPR zabrał je do szpitala

W miejscowości Rogoźnik w województwie śląskim 2,5-letnie dziecko połknęło środek przeznaczony do udrażniania rur. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia. Następnie chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Dziecko połknęło środek do udrażniania rur. Śmigłowiec LPR zabrał je do szpitala w Katowicach

Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek potwierdził informację o zdarzeniu z udziałem 2,5-letniego chłopca. Poinformowano, że doszło do niego w środę 14 lutego około godziny 10. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował chłopca do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Krystian Biesiadecki przekazał w rozmowie z Radiem Piekary, że dziecko było przytomne, gdy doszło do interwencji. Rzecznik strażaków z Będzina poinformował również, że 2,5-latek znajdował się pod opieką osoby dorosłej, gdy połknął niebezpieczną substancję.

Rogoźnik. 2,5-letnie dziecko, które połknęło środek do udrażniania rur. Nieoficjalnie: Jest w dobrym stanie

RMF FM opisało wstępne ustalenia w sprawie przebiegu całego zajścia. Jak przekazano, dziecko prawdopodobnie wzięło do ust środek chemiczny, ale nie rozgryzło go, a jedynie połknęło. Dzięki temu substancja nie zaszkodziła zbyt mocno chłopcu. Po wykonaniu pierwszych badań lekarskich okazało się, że stan 2,5-latka jest dobry. Mimo to dziecko ma pozostać w szpitalu kilka dni na obserwacji. Szczegółowe okoliczności zdarzenia w Rogoźniku nadal są wyjaśnianie.