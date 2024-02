Andrzej Duda: Nie będę wykonywać ani poleceń Tuska, ani Kaczyńskiego

Andrzej Duda ponownie udzielił wywiadu Interii. Podczas rozmowy poruszono między innymi temat wtorkowej Rady Gabinetowej. Jak stwierdził prezydent, spotkanie odbyło się "w normalnej atmosferze".

Andrzej Duda: Z każdej strony słyszę mnóstwo apeli i wskazówek, co powinienem zrobić

- Zwołałem Radę Gabinetową właśnie po to, by poważnie rozmawiać o kluczowych dla Polski inwestycjach. Takich jak budowa elektrowni atomowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, modernizacji naszych Sił Zbrojnych oraz rozwój i rozbudowa polskich portów. To są sprawy fundamentalne, mające strategiczne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i dla jej rozwoju - zaznaczył Duda w rozmowie z portalem.

Podczas Rady Gabinetowej "deklaracje padły wprost i konkretnie". - W części zamkniętej była to merytoryczna i bardzo konkretna dyskusja - dodał. Andrzej Duda stwierdził także, że nie wyklucza zwołania kolejnej Rady, dotyczącej znów wszystkich tych tematów. Jak przyznał, "bez kamer rozmawia się zdecydowanie lepiej".

- Z każdej strony słyszę mnóstwo apeli i wskazówek, co powinienem zrobić. A ja mam swoje prezydenckie obowiązki i prawie dziewięć lat doświadczenia w pełnieniu tej funkcji. I jeśli ktoś wyobraża sobie, że będę teraz wykonywał polecenia tej czy innej partii, to zapewniam, że nie będę wykonywać ani poleceń Donalda Tuska ani Jarosława Kaczyńskiego. Mnie wybrali Polacy i mam zobowiązania wobec nich i nikogo innego - przyznał prezydent.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Andrzej Duda: Jestem zadowolony z tego spotkania

Prezydent podziękował uczestnikom posiedzenia Rady Gabinetowej. W Pałacu Prezydenckim rozmawiano między innymi o realizacji inwestycji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, a także o kontynuowaniu rozwoju polskiej armii. Podkreślił, że są to inwestycje o fundamentalnym znaczeniu, od których zależy dalszy rozwój Polski oraz jej bezpieczeństwo. Zapowiedział, że będzie w tej sprawie "trzymał rękę na pulsie".

Posiedzenie Rady Gabinetowej odbyło się dokładnie dwa miesiące po zaprzysiężeniu rządu premiera Donalda Tuska. W spotkaniu wzięli udział prezydent, premier i ministrowie.

