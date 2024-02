Niepokojące słowa szefa BBN. "Mamy trzy lata na przygotowanie się na konfrontację z Rosją"

W środę na antenie Polsat News Jacek Siewiera został zapytany o bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO. - Powiedziałem, że mamy trzy lata na przygotowanie się na konfrontację z Rosją. Podtrzymuję tę diagnozę - stwierdził.

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Tuskiem: Jestem bardzo zadowolony. Zadowolenie wyraził również Donald Tusk

- Ostatnie tygodnie były bardzo ponure, ale ostatnie dni przynoszą dobre informacje. Wsparcie dla Ukrainy, bomby, które zostaną dostarczone do Ukrainy, a stanowią bardzo złą wiadomość dla Federacji Rosyjskiej. Ale to ostatnie dni. Ostatnie tygodnie były bardzo niepokojące - zauważył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BBN: Słowa Trumpa są niepokojące

Jacek Siewiera odniósł się też do niedawnych słów Donalda Trumpa. - Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję - red.], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - powiedział były prezydent USA, nie ujawniając jednak, o jaki kraj chodzi.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że słowa te są niepokojące. - Ale one miały takie być w intencji prezydenta Donalda Trumpa. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą wypowiedź wcześniejszego doradcy ds. bezpieczeństwa w administracji Trumpa, który bardzo szczegółowo wyłożył, zgodnie zresztą z kulturą amerykańską, sposób postrzegania kwestii sojuszniczych - podkreślił.

- Jeśli pakt północnoatlantycki zawiera szereg artykułów i artykułem trzecim, a w języku prawników kolejność ma znaczenie, jest artykuł o wydatkowaniu i utrzymaniu zdolności bojowych własnych państw i zobowiązania się do utrzymania sojuszniczego własnych zdolności bojowych na odpowiednim poziomie, a dopiero artykuł piąty mówi o wzajemnej pomocy, to logiczne dla dużej części amerykańskiej sceny politycznej jest, że najpierw trzeba wykonywać swoje zobowiązania - zaznaczył Siewiera. Jak dodał, wypowiedź Donalda Trumpa o "zachęcaniu Rosji" do zrobienia "co chce" z państwami, które nie wypełniają zobowiązań finansowych, należy postrzegać przez pryzmat trwającej w Stanach Zjednoczonych kampanii wyborczej.

