Środa Popielcowa 2024. Co można jeść? Czy trzeba iść do kościoła?

Środa Popielcowa, zwana również Popielcem, to święto ruchome przypadające na 46 dni przed Wielkanocą. W 2024 roku obchodzimy je 14 lutego. Oznacza to, że ważne wydarzenie w Kościele Katolickim wyjątkowo pokrywa się z Walentynkami. Choć święto zakochanych celebruje coraz więcej polskich par, nie zwalnia ono z ograniczeń, które nakłada na nas Środa Popielcowa.

Czy w Popielec można jeść mięso? Wyjątkowa środa rozpoczyna Wielki Post

Popielec rozpoczyna Wielki Post, który ma za zadanie przygotować wiernych do Świąt Wielkanocnych. Jak na początek 40-dniowego okresu przystało, w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post. Jest on równoznaczny z ograniczeniami w zakresie zarówno ilości, jak i rodzaju spożywanych potraw. W ramach postu jakościowego wierni zobowiązani są do rezygnacji z jedzenia mięsa. Zakazane jest również picie alkoholu. Post ilościowy nakazuje im natomiast harmonogram trzech posiłków dziennie, z czego tylko jeden może pozostawić uczucie sytości.

Czy msza w Środę Popielcową jest obowiązkowa? Kluczowy rodzaj święta

Głównym punktem obchodów Środy Popielcowej jest msza święta, w trakcie której kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Ceremonii towarzyszy zdanie: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Nietypowa tradycja ma na celu podkreślenie ulotności ludzkiego życia, wyraża konieczność pokuty i jest formą przygotowań do zmartwychwstania Pana Jezusa. Popiół pochodzi z palmy poświęconej podczas ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. Uczestnictwo w mszy jest wskazane, jednak nieobowiązkowe. Popielec nie jest bowiem świętem nakazanym.