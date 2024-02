Ministerka zdrowia Izabela Leszczyna w środę 14 lutego zapowiedziała na antenie radiowej Trójki zdecydowane działania resortu. Dotyczą one jednorazowych papierosów elektronicznych. Polityczka wróciła uwagę, że używka stała się szczególnie popularna wśród młodych osób.

Koniec "jednorazówek"? Ministerka zdrowia: Będę o to występować

- Te papierosy to rzeczywiście plaga i będziemy chronić szczególnie młodych ludzi. W Ministerstwie Zdrowia, z Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa rozpoczynamy właśnie prace nad tym, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów. (…) Będę o to występować i prosić, by się z moim punktem widzenia zgodziła - powiedziała Izabela Leszczyna, cytowana przez PAP.

Jak poinformował Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w sprawie zabierał głos również sekretarz w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny. Podczas 18. Forum Organizacji Pacjentów stwierdził on, że jednorazowe e-papierosy są kolejnym problemem związanym z nikotyną. - Jednorazowe e-papierosy to analogiczny problem, jaki w latach 90. pojawił się ze sprzedażą tradycyjnych papierosów na sztuki. Zbyt łatwa dostępność zwiększa problem uzależnienia od nikotyny - powiedział Wojciech Konieczny.

Jednorazowe papierosy biją rekordy popularności. Sięgają po nie również dzieci

Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) w 2023 r. sprzedaż jednorazowych i smakowych e-papierosów wyniosła blisko 100 mln sztuk. "Wzrost sprzedaży jest wykładniczy i przekracza 200 procent rok do roku" - przekazano w raporcie. Powodami, które zwiększają zainteresowanie tym produktem, są atrakcyjna cena (poniżej 30 zł), duży wybór smaków (ok. 770 wariantów) oraz szeroka, pozbawiona kontroli dostępność. IPAG przekazał, że po tzw. "jednorazówki" sięgają również dzieci, co sprawiło, że coraz więcej europejskich państw już pracuje nad zakazem ich sprzedaży.