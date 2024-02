Pracownicy "Panoramy" napisali list. Skarżą się na warunki pracy. "Nie ma okien"

"Około 20 osób z Panoramy napisało do szefa TAI (G. Sajór). Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport" - napisał na portalu X dziennikarz Marcin Dobski. Opublikował on także fragment wspomnianego listu.

TVP. Pracownicy "Panoramy" skarżą się na fatalne warunki pracy

Pracownicy w liście do Grzegorza Sajóra skarżą się na sprzęt, który często ulega awariom. "Musimy wylogowywać się z systemu, by inne redakcje mogły pracować" - czytamy. Co więcej, pracownicy piszą o tym, że w "niewielkim pomieszczeniu", w którym pracują, nie ma okien i dostępu do świeżego powietrza. Wymieniono także brak dostępu do pomieszczenia socjalnego, co sprawia, że nie można odgrzać sobie posiłku oraz zrobić herbaty.

"To wszystko odbija się na naszym zdrowiu fizycznym - wiele osób choruje, traci głos, etc. i psychicznym - jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani" - głosi list.

Do listu odniósł się na portalu X Marek Szkolnikowski, były szef TVP Sport. - W takich warunkach pracują dziennikarze TVP Sport od 2006 roku - skomentował.

Anonimowy rozmówca portalu Wirtualne Media potwierdził, że wysłano taki list. - My jesteśmy cały czas w TVP Sport. W ciągu dwóch tygodni mamy się przenieść do nowego budynku. To pismo było, to prawda, ale odpowiedź przyszła błyskawicznie. W ciągu najbliższego czasu mamy opuścić to pomieszczenie. To stary budynek. Czajnika nie było. Kawa z automatu na korytarzach. Tam kręcą "Jaka to melodia", "Sprawę dla reportera" - mówił z rozmowie z "WM" jeden z pracowników programu.

Co dalej z TVP? Likwidator rozesłał wezwania do zapłaty na ponad 1,3 mln złotych

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia likwidator TVP Daniel Gorgosz skierował do byłych członków kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - Michała Adamczyka, Marcina Tulickiego i Samuela Pereiry - przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 miliona złotych wraz z odsetkami. Miało to związek z zajęciem w grudniu budynku TVP przy placu Powstańców Warszawy, gdzie swoją siedzibę ma Telewizyjna Agencja Informacyjna.

"Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich od 20 do 29 grudnia 2023 roku na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI" - napisano wówczas w komunikacie resortu kultury.

Ministerstwo podkreśliło, że działania Michała Adamczyka, Marcina Tulickiego i Samuela Pereiry uniemożliwiły TVP korzystanie z infrastruktury znajdującej się w budynku przy placu Powstańców Warszawy. Resort dodał, że wezwanie do odszkodowania nie wyczerpuje roszczeń TVP wobec tych osób. Wysokość innych szkód jest ustalana, mają one być przedmiotem odrębnych wezwań. "W przypadku braku zapłaty odszkodowania TVP S.A. skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego" - przekazało MKiDN.

