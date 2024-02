Nowy spot TVP Info wywołał oburzenie. "Katastrofa", "proszę mnie z tego usunąć" [KOMENTARZE]

W nowym spocie promocyjnym TVP Info pojawiają się: były prezydent Bronisław Komorowski, europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ministerka zdrowia Izabela Leszczyna oraz dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. Materiał jest kompilacją ich wypowiedzi, w których podkreślają, że dopiero teraz mogą występować w TVP, ponieważ za czasów rządów PiS nie zapraszano ich do mediów publicznych. Spot skrytykowało wielu komentatorów. Do sprawy odniósł się także Jacek Nizinkiewicz, którego wizerunek - jak mówi - wykorzystano bez zgody.

Jacek Nizinkiewicz zwrócił się do TVP Info. "Nie życzę sobie występować w spotach z politykami"

Jacek Nizinkiewicz skomentował spot promocyjny TVP Info 14 lutego na portalu X. "Szanowna TVP Info, nikt mnie nie pytał o wykorzystanie mojego wizerunku w spocie. Gdybyście Państwo zapytali, nie zgodziłbym się. Tym bardziej, że nie życzę sobie występować w spotach z politykami. Byłem w TVP po zmianie raz, ze względu na WOŚP. Proszę usunąć mnie z tego spotu!" - zaapelował Nizinkiewicz.

Dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek stwierdził, że spot TVP Info to "wyuzdana egzaltacja". Stację skrytykował również czeski dziennikarz Filip Harzer. "Przejęcie polskiej telewizji państwowej i spot z politykami dzisiejszego obozu rządowego o tym, jak cieszą się, że po x latach wrócili na ekran...Nie tak się to robi, do cholery" - napisał Harzer na portalu X.

Nowy spot TVP Info pod ostrzałem. "Ogromna katastrofa

Zastępca redaktora naczelnego OKO.press Michał Danielewski uważa, że nowy spot promocyjny TVP Info to najpoważniejsza ze wpadek, które w ostatnim czasie zaliczyła Telewizja Polska.

"Różne dość szokujące błędy warsztatowe, które się nowej TVP zdarzały ostatnio, to w sumie małe piwo, ten spot pokazuje bowiem, że niestety doszło tam do ogromnej katastrofy budowlanej: sufit się komuś na głowę ewidentnie zawalił" - stwierdził Michał Danielewski na X.