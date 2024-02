Ministerstwo Zdrowia mówi o "nadrozpoznaniach" ADHD. Ekspert punktuje

W ostatnich latach w Polsce wzrasta liczba osób, które w wieku dorosłym zostały zdiagnozowane w kierunku ADHD. Coraz większe problemy z dostępnością leków mogą doprowadzić do tego, że nie otrzymają odpowiedniej terapii. Resort nie widzi w tym problemu, a jak wynika z informacji uzyskanych przez Gazeta.pl, urzędnicy rosnącej liczbie przypadków przyglądają się z nieufnością. Ministerstwo Zdrowia, powołując się na ustalenia z ekspertami psychiatrii, poinformowało nas, że w związku z tym nie planuje refundacji leków na ADHD dla pacjentów zdiagnozowanych po raz pierwszy w dorosłości.

Nie będzie refundacji leków na ADHD dla osób zdiagnozowanych w dorosłości

Resort zapewnia jednocześnie, że prowadzi analizy i rozważa zmiany dotyczące leków stosowanych w psychiatrii. "Zgodnie z uzgodnieniami z ekspertami klinicznymi w zakresie psychiatrii nie rozważamy refundacji dla pacjentów rozpoznanych pierwszorazowo w dorosłości. (...) W przypadku ADHD jest bardzo dużo nadrozpoznań, szczególnie w życiu dorosłym. Świadczą o tym duże wzrosty konsumpcji substancji czynnych: metylfenidat albo atomoksetyna (na podstawie informacji z dokumentów realizacji recept). Naszym celem jest zagwarantowanie dostępu do leczenia opartego na najbardziej wiarygodnych danych" - czytamy w stanowisku przekazanym nam przez resort. Uściślijmy - nadrozpoznanie dotyczy sytuacji, w której u pacjenta fałszywie rozpoznano jakieś schorzenie lub zaburzenie, którego w istocie nie ma.

Rzeczywiście, w przeszłości diagnozowano to zaburzenie neurologiczne głównie w dzieciństwie i długo pokutowało także w środowisku lekarskim przekonanie, że się z tego "wyrasta". Najnowsze badania wykazują jednak, że objawy w znacznej liczbie przypadków nie znikają po uzyskaniu pełnoletności, a często się nasilają. - Przez wiele lat diagnostyka ADHD w Polsce dotyczyła tylko dzieci z najcięższym przebiegiem tego zaburzenia. Osoby z łagodniejszymi formami były pozostawione same sobie, motywowane do walki z biologicznym niedoborem dopaminy za pomocą krytyki, kar oraz poczucia winy i wstydu - zauważa w komentarzu dla Gazeta.pl psychiatra Tomasz Kowalczyk i dodaje, że zgodnie z danymi z przeprowadzonego przez WHO w 2017 roku badania, w Polsce jest jeden z najniższych odsetków zdiagnozowanych pod kątem ADHD osób w Europie i na świecie.

- Rozpowszechnienie ADHD w Unii Europejskiej w 2017 roku wśród dorosłych to ok. 2,2 proc. populacji (np. we Francji 4,7 proc., w Niemczech 1,8 proc.). Te dane są prawdopodobnie niedoszacowane, bo oparte o znacznie węższe kryteria z nieaktualnego już międzynarodowego podręcznika diagnozowania zaburzeń zdrowia ICD10 wydanego w 1990 roku. Najnowsza wersja tego podręcznika wydana w 2022 roku – ICD11 - zawiera zdecydowanie szersze i bardzo podobne do amerykańskich kryteria rozpoznania ADHD. Z dużym prawdopodobieństwem analizy statystyczne przeprowadzone według nowych kryteriów wykażą zatem w niedalekiej przyszłości rozpowszechnienie ADHD w Unii Europejskiej nieco bardziej zbliżone do poziomu ok. 6 proc., który występuje Stanach Zjednoczonych. Według polskich danych rozpowszechnienie ADHD w 2017 roku wynosiło 0,3 proc. , co stawia nas na drugim miejscu od końca wśród objętych badaniem krajów.

Osoby zdiagnozowane już w wieku dorosłym nie mają szans na to, że w Polsce obejmie je jakikolwiek zwrot środków (bo przypomnijmy, na podstawie realizowanych recept obserwowane są "nadrozpoznania"), ale może coś się zmieni, chociaż w przypadku dzieci zdiagnozowanych i leczonych przed ukończeniem 18. roku życia. "Rozważamy (...) kwestię refundacji leczenia pediatrycznych pacjentów z ADHD (pacjenci, u których diagnoza została postawiona w dzieciństwie oraz wdrożono leczenie w dzieciństwie) po ukończeniu 18 lat" - czytamy w wiadomości z resortu.

Ministerstwo odnotowało, że w ostatnim czasie rzeczywiście wzrosło zapotrzebowanie na leki na ADHD: "Wzrost jest widoczny w ilości leków wydawanych w ramach refundacji i sprzedaży z pełną odpłatnością" - przyznaje. Ale twierdzi, że nie może wiele zrobić w kwestii zwiększenia ich dostępności: "Ilość leku, jaka trafia na rynek, zależy od polityki dystrybucyjnej poszczególnych producentów – na to mamy ograniczony wpływ i tylko w zakresie puli, która podlega refundacji. Pytania dotyczące zwiększenia podaży należy kierować do podmiotów odpowiedzialnych dla danego leku" - czytamy w wiadomości od biura Ministerstwa Zdrowia.

Dlaczego brakuje leków na ADHD? Ekspert tłumaczy

Doktor Kowalczyk wskazuje, że trudności z dostępnością leków na ADHD (szczególnie odczuwalne są braki metylofenidatu) sięgają 2022 roku i dotyczą całego świata, nie tylko Polski.

- Z jednej strony produkcja substancji czynnej jest regulowana i firmy mają odgórnie narzucone limity. Miało to w zamyśle ograniczyć ryzyko nadużywania leków na ADHD. Dostępny na amerykańskim rynku Adderall jest solą amfetaminy i fizycznie zwiększa uwalnianie dopaminy z komórek nerwowych. Dla osób z ADHD jest ona cennym lekiem, ale niesie ryzyko rekreacyjnego wykorzystania przez osoby bez ADHD. Dostępny w Polsce metylofenidat ma drobne różnice w budowie względem amfetaminy i sam nie powoduje wzrostu uwalniania dopaminy, a jedynie hamuje jej usuwanie z przestrzeni między komórkami nerwowymi - zaznacza i podkreśla: - Diametralnie zmniejsza to ryzyko nadużywania leku w celach rekreacyjnych, czyniąc lek bardziej bezpiecznym. Produkcja żadnej z tych substancji nie osiągnęła jednak 70 proc. dozwolonych limitów według amerykańskich danych. Narzucone limity mogły zmniejszyć chęć firm do inwestowania w większe linie produkcyjne, co mogło zmniejszyć elastyczność podaży w stosunku do potrzeb rynku. Ale to „potrzeby rynku", a raczej pacjentów są najważniejszym czynnikiem w doświadczanym braku leków - podkreśla.

Dlaczego leki są takie ważne?

Badania wykazują, że brak odpowiedniej terapii ADHD ma bardzo negatywne skutki: - Aż 80 proc. osób z nieleczonym ADHD rozwija w życiu wtórne zaburzenia: depresję, lęki, nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych - podkreśla Kowalczyk.

Kowalczyk zwraca także uwagę na to, że długo bagatelizowane w Polsce ADHD jako zaburzenie wieku wyłącznie dziecięcego, jest ciągle otoczone społecznym stygmatem i porównuje je do postaw, które ludzie wykazywali, kiedy zaczęła się publiczna debata o leczeniu depresji. - Spotykałem się z opiniami, że ADHD to wymówka, usprawiedliwienie złego zachowania, lenistwa lub słabego wychowania przez rodziców. U swych fundamentów ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym. Jest to stan wrodzony, nie da się go nabyć ani pozbyć. Związany jest ze spowolnieniem i osłabieniem rozwoju pewnych obszarów mózgu kluczowych dla tak zwanych funkcji wykonawczych i nie zależy od woli czy chęci danej osoby. ADHD nie wywoła cukier, gry komputerowe ani techniki rodzicielskie. Tym niemniej niesprzyjające warunki mogą zaostrzyć jego przebieg. Czasem też leki na ADHD są określane pejoratywnie jako "narkotyki". Te stosowane do leczenia ADHD w Polsce nie uzależniają, czego dowodem jest to, że pacjenci regularnie zapominają ich brać - podkreśla doktor Kowalczyk.

- Trudności z dostępnością leków są odzwierciedleniem ograniczonej produkcji oraz w głównej mierze nadrabiania wieloletnich zaległości z możliwości uzyskania wsparcia przez osoby, które nie wykazywały ekstremalnych form ADHD w dzieciństwie lub z innych powodów nie miały szans na pomoc. Finalnie nie chodzi o metki i łatki, tylko o równe szanse. Stwierdzenie wady wzroku nie jest „usprawiedliwieniem" dla osoby z krótkowzrocznością, a stanowi przyczółek do uzyskania odpowiednich okularów i wyrównania szans w edukacji, pracy i życiu, przynajmniej pod kątem zmysłu wzroku. Tak samo leki na ADHD nie mają właściwości dopingujących, a dają szansę na odzyskanie "normalnych" funkcji wykonawczych na poziomie, którym zwykli ludzie dysponują od urodzenia. ADHD należy do najlepiej leczących się stanów w psychiatrii. Nieleczone zaś skraca życie średnio o 13 lat - zaznacza doktor Kowalczyk.

Zwraca także uwagę: - Większość osób z ADHD potrzebuje leków tylko przejściowo. Bardzo często w czasie farmakoterapii są w stanie wyciszyć stare nawyki motywowania się stresem, wprowadzić rutyny systematyczności, zaufania do siebie, nadrobić zaległości, wyjść na prostą. Przy sprzyjających okolicznościach wiele osób po pewnym czasie już nie potrzebuje przyjmować leków regularnie, szczególnie gdy połączą leczenie z psychoedukacją lub odpowiednią psychoterapią. Obecny trend wzrostu liczby rozpoznań odzwierciedla rozwój wiedzy naukowej o ADHD, ale i jej rozpowszechnienia zarówno wśród specjalistów, jak i w społeczeństwie. Wiedzie to do redukcji możliwych do uniknięcia konsekwencji nieleczonego ADHD oraz poprawy dostępności i jakości opieki, a to daje optymizm na przyszłość - podkreśla ekspert.

Dr Tomasz Kowalczyk - psychiatra. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, w szczególności ADHD i ADD, a także PTSD, zaburzeń nerwicowych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zespołu lęku uogólnionego czy uzależnień behawioralnych.