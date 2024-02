Afera w poznańskim zoo, pracownicy skarżą się na dyrektorkę. Jaśkowiak: Wywołało to moją irytację

Już od dawna pracownicy poznańskiego zoo skarżyli się na dyrektorkę Ewę Zgrabczyńską. We wrześniu 2023 roku poznańska prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie nadużyć. Chodzić ma m.in. o zbadanie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Według ustaleń Onetu Zgrabczyńska miała wydać z publicznej kasy około 170 tysięcy złotych na zakup karmy dla zwierząt w jej gospodarstwie pod Poznaniem. Mimo tego urzędnicy jednak mieli reagować opieszale na skargi - podkreśla Onet. "Pracownicy zawiadamiali w nich, że publiczne pieniądze wydaje na prywatne cele, w tym na prowadzenie azylu dla prawie stu prywatnych zwierząt. W rozmowie z Onetem opowiadali także o 'lewych' fakturach w zoo, o tym, że czasami pieniądze są wyprowadzane pod płaszczykiem fikcyjnych zleceń. Skarżyli się ponadto na zastraszanie i mobbing" - zaznacza portal.

Poznań. Pracownicy zoo oskarżają urzędników. Ci zaprzeczają

Sama Ewa Zgrabczyńska zaprzecza oskarżeniom, natomiast urzędnicy w rozmowie z Onetem potwierdzają, że w ogrodzie zoologicznym źle się dzieje. Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, nie zgadza się z zarzutami pracowników, że urzędnicy byli opieszali w wyjaśnianiu różnych nieprawidłowości. Jednocześnie podkreśla m.in., że w Urzędzie Miasta powstała komisja antymobbingowa, by zbadać właśnie skargę ws. dyrektorki zoo.

Zdaniem pracowników głowę od problemu odwracał również wiceprezydent Jędrzej Solarski. Jak mówią, powodem może być to, iż załatwiał znajomym pracę w ogrodzie zoologicznym i ma dług wdzięczności u Ewy Zgrabczyńskiej. Sam Solarski jednak stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

Afera w poznańskim zoo. Jaśkowiak: Wywołało to moją irytację

Pod koniec 2023 roku o sprawie został pisemnie poinformowany prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Gdy w listopadzie dowiedziałem się, że są aż takie nieprawidłowości, wywołało to moją irytację. Przeprowadziłem wówczas rozmowę z [wiceprezydentem - red.] Jędrzejem Solarskim, którego jedną z nielicznych ułomności jest to, że miewa za dobre serce. Ja nie będę tolerował nieprawidłowości, nie będę patrzył na to, że ktoś jest popularny w mediach i ma wcześniejsze zasługi w ratowaniu zwierząt - podkreślił w rozmowie z Onetem Jaśkowiak.

- Jeśli prokuratura postawi zarzuty, będzie to miało zupełnie inny wydźwięk niż ustalenia naszej kontroli. Biorąc pod uwagę nasze wewnętrzne ustalenia, uważam za prawdopodobny wariant, że prokuratura takie zarzuty postawi - dodał, pytany o to, czy władze miasta czekają na ruch śledczych w tej sprawie.

