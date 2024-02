Nietypowa msza św. została odprawiona w niedzielę (11 lutego) o godz. 11 w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w Drzewocinach. Jej uczestnicy modlili się o "łaskę przywrócenia w Kościele rzymskokatolickim fakultatywnego celibatu dla duchowieństwa".

Modlitwa za zniesienie celibatu dla księży. Zakaz wywołuje "dwa konflikty sumień"

Inicjatorem wydarzenia był ksiądz Michał Misiak z Łodzi. "Nie każdy powołany na duchownego ma jednocześnie łaskę powołania do celibatu. Z tego powodu rodzą się dwa konflikty sumień. Wielu młodych mężczyzn powołanych przez Pana do stanu duchownego nie wchodzi na drogę kapłaństwa, gdyż pragną rodziny, a drugie zło: wielu księży żyje w grzechu śmiertelnym, przez co są niewolnikami diabła, gdyż nie mając powołania do życia w celibacie, udają, że w nim żyją" - argumentował na Facebooku.

W komentarzach pod postem, w którym zapraszał do udziału w modlitwie lub "duchowej jedności w tym czasie", kapłan przytoczył przykład św. Patryka, który był synem duchownego i miał dziadka księdza. "Dziś dzieci księży również mogłyby być świętymi" - napisał.

Ksiądz Michał Misiak w Łodzi i internecie znany jest ze swojego poparcia dla zniesienia celibatu i marzenia o połączeniu roli duchownego z posiadaniem żony. Jak informuje "Dziennik Łódzki" pragnienie założenia rodziny kilka lat temu stało się przyczyną kryzysu jego powołania. Kapłan wielokrotnie pisał do papieża z prośbą o zwolnienie z celibatu, jednak nigdy nie uzyskał na to pozwolenia. Umocnienia w obliczu konieczności życia w pojedynkę ksiądz szukał w rozmowie z kardynałem Grzegorzem Rysiem.

Ostatecznie w poszukiwaniu oddechu kapłan trafił na rok do Izraela, gdzie przez przypadek przyjął chrzest w rzece Jordan z rąk protestanckiego duchownego. Natchniony tym wydarzeniem wyjechał do Afryki, gdzie zajął się działalnością charytatywną. Za swoje czyny został obłożony ekskomuniką, którą następnie cofnięto, by ksiądz mógł wrócić do pracy jako kapelan w szpitalu bonifratrów przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi.