Eksplozja na zakopiańskiej Gubałówce. Wybuch doszczętnie zdemolował wypożyczalnię nart

Do eksplozji doszło we wtorek (12 lutego) w wypożyczalni sprzętu narciarskiego przy ulicy Stanisława Zubka na zakopiańskiej Gubałówce. Wybuch, spowodowany najprawdopodobniej rozszczelnieniem butli z gazem, doprowadził do całkowitego zniszczenia budynku. W wyniku zdarzenia pracownik wypożyczalni odniósł lekkie obrażenia.

Wybuch na Gubałówce. Powodem rozszczelniona butla z gazem

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w sprawie o godzinie 10.25 - wynika z relacji mł. kpt. Huberta Ciepłego z KWP Straży Pożarnej w Krakowie dla TVN24. Rzecznik prasowy wskazuje, że budynek miał wymiary około cztery na pięć metrów. - Obiekt, który się zawalił, był budynkiem tymczasowym, jakich wiele w tej okolicy na Gubałówce. Był ogrzewany piecykiem, do którego podłączona została 11-kilogramowa butla z gazem propan-butan - przekazał ponadto st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem, w rozmowie z portalem i.pl.

Eksplozja w Zakopanem. Pracownik wypożyczalni trafił do szpitala

Z relacji służb wynika, że najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia butli z gazem, w wyniku czego całe pomieszczenie wypełniło się łatwopalną substancją. Po pewnym czasie gaz uległ zapłonowi, co spowodowało eksplozję. Na miejsce zdarzenia zadysponowanych zostało 10 zastępów straży pożarnej oraz policja i nadzór budowlany.

"Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, że w momencie zdarzenia w budynku znajdowały się dwie osoby, które oddaliły się przed przybyciem służb. Jeden z pracowników wypożyczalni, który doznał lekkich obrażeń, wrócił po czasie na miejsce, gdzie został opatrzony przez ratowników medycznych. Ranny mężczyzna trafił następnie do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.