"To była rzeź". Wstrząsające informacje o podwójnym zabójstwie w Sosnowcu

Śledczy pracują nad sprawą podwójnego zabójstwa, do którego doszło w niedzielę 11 lutego w Sosnowcu. Podejrzany o zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem na swoich rodzicach 32-letni Piotr B. uczestniczył w wizji lokalnej. Według doniesień "Faktu" mężczyzna pokazał na manekinie przebieg zdarzeń, który pozwolił śledczym na ustalenie szczegółów w sprawie.

Sosnowiec. Śledczy zabezpieczyli prawdopodobne narzędzie zbrodni

Piotr B. zadał w niedzielny poranek po kilkanaście ciosów każdemu ze swoich rodziców w wieku 66 i 67 lat. "To była prawdziwa rzeź" - napisał "Fakt". Śledczy postanowili na razie nie informować o szczegółach ze względu na skalę okrucieństwa. - Mamy przedmiot, który prawdopodobnie jest narzędziem zbrodni. Zostanie poddany specjalistycznym badaniom - poinformował rzecznik Waldemar Łubniewski z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Dowodem jest zabezpieczony do badań nóż, na którym pozostały ślady krwi. We wtorek rano Zakład Medycyny Sądowej w Katowicach miał przeprowadzić sekcję zwłok zamordowanego małżeństwa.

Śledczy nie podają na razie, jaki był motyw zbrodni. Nie wiadomo również, czy 32-latek w czasie popełniania zbrodni był pod wpływem środków odurzających. Sąsiedzi zeznawali, że Piotr B. był "znany z awantur". Istnieje więc prawdopodobieństwo, że biegli ocenią poczytalność podejrzanego. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zbrodnia w Sosnowcu. Piotr B. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl 32-latek został zatrzymany w niedzielę. Natomiast w poniedziałek rzecznik sosnowieckiej prokuratury potwierdził, że mężczyzna jest synem ofiar. - Zatrzymano go w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że planował ucieczkę z kraju - poinformował prokurator Waldemar Łubniewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, dotyczące zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 32-latek przyznał się do popełnienia tych czynów, za które grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.