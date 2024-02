Wiemy, kiedy wróci zima. Antycyklon George przyniesie załamanie

Ostatnie dni sprowadziły do Polski wiosenną pogodę, ale wiele wskazuje, że nie utrzyma się ona na stałe. Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl poinformowali, że ciepło będzie odczuwalne jeszcze przez kilka dni. Podobne informacje przekazuje portal fanipogody.pl, który wskazał, że będzie za to odpowiedzialny antycyklon George.

Pogoda. Nadchodzi anomalia temperatury

Prognoza IMGW wskazuje, że wtorek 13 lutego będzie pochmurny z wyjątkiem centrum i południa, gdzie pojawią się przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północnym zachodzie będzie im towarzyszyć śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 5 stopni Celsjusza. W środę nadal będzie pochmurnie, a termometry wskażą od 4 stopni na północy do 8 stopni na południu.

Synoptycy zapowiedzieli, że między czwartkiem 15 a sobotą 17 lutego do Polski nadejdzie silne ocieplenie, które szczególnie odczują mieszkańcy centralnych, zachodnich i południowych regionów. Wyjątkowo pogodnym dniem ma być piątek, ponieważ termometry wskażą wówczas około 10-16 stopni Celsjusza. Oznacza to, że anomalia temperatury w tym dniu może być wyższa o 9-14 stopni powyżej normy dla tego okresu roku, jednocześnie w ciągu nowy temperatura może spaść nawet do -10 stopni C. Mimo że nadal będą przeważać dni charakterystyczne dla termicznego przedwiośnia i chwile termicznej wiosny, to okresami zdarzą się zimowe epizody. Nastąpią one przy wymianie mas powietrza związanych z przejściem frontów i cyklonów, zwłaszcza w trakcie trzeciej dekady lutego.

Ochłodzenie nastąpi pod koniec lutego. "Krajobrazy mogą się nawet zabielać"

W ostatniej dekadzie lutego częściej może pojawić się nocny mróz nawet do -10 stopni Celsjusza oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem. "Krajobrazy mogą się nawet zabielać, a miejscami może się utworzyć pokrywa śnieżna" - poinformował portal dobrapogoda24.pl. Powrót zimowej pogody będzie jednak chwilowy, ponieważ temperatura w ciągu dnia będzie nadal dodatnia, co spowoduje zanikanie ewentualnego śniegu. Synoptycy przekazali, że obecnie nic nie wskazuje na trwały powrót zimy do Polski z ujemnymi temperaturami przez całą dobę.