Na początku zeszłego roku biskup bydgoski wydał dekret, w którym zakazał ks. Romanowi Kneblewskiemu prowadzenia działalności medialnej. Była to reakcja na wpis duchownego, w którym porównał wolontariuszy WOŚP do Hitlerjugend.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Józefaciuk: Przez osiem ostatnich lat wyraz seks stał się tabu

23 stycznia tego roku biskup zdjął jednak zakaz wypowiedzi medialnych z ks. Kneblewskiego, co sam duchowny określił mianem "powrotu smoka". Od tamtej pory jest dość aktywny w sieci.

Ksiądz Kneblewski krytykuje polski hymn. "Bardzo nie lubię owego masońskiego wynalazku"

W sobotę ks. Roman Kneblewski zamieścił wpis dot. "Mazurka Dąbrowskiego". "Z tą pieśnią na ustach, nie znając jej masońskiej proweniencji, ginęli nasi bohaterowie" - stwierdził. "Osobiście bardzo nie lubię owego masońskiego wynalazku, wprowadzonego i zatwierdzonego ustawą sejmową (bez poprzedzającego ją ogólnonarodowego referendum) dwanaście lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. Toteż rad bym toto zastąpił starożytną w brzmieniu, dumną i majestatyczną Złotą Pieśnią Sarmacką" - napisał.

"Jeżeli zechcecie, bardzo was proszę, propagujcie ją na wszelkie możliwe sposoby" - zaapelował do swoich obserwatorów.

Kapelan narodowców i jego kontrowersyjne wypowiedzi. "Jakieś tam Baby Jagi w podartych dżinsach"

Roman Kneblewski to emerytowany duchowny, były proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Uznawany jest za kapelana narodowców. Ksiądz ten znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Zanim dostał zakaz wypowiedzi medialnych od biskupa, postanowił skrytykować wygląd współczesnych kobiet. Dla porównania wstawił zdjęcie trzech pań, z których - według niego - należy brać przykład. We wpisie użył kadru z filmu "Sex Kittens Go to College".

Później zamieścił w sieci nagranie, na którym tłumaczył, że w ten sposób chciał tylko "wyrazić uznanie dla kobiecego piękna" z dawnych lat. - Kobiety w roku pańskim 1950 ubrane w piękne suknie, porządne. Wdzięczne, kobiece. No samo piękno. A z drugiej strony, gdzieś tam jakieś tam Baby Jagi w podartych dżinsach. Jakieś takie nie wiadomo co, czy to chłopczyce, lujczyce, czy to może mają być dziewczyny - mówił. Ksiądz tłumaczył też, że kobietom nie przystoi "udawać męskich zachowań". Zamiast tego powinny być delikatne, subtelne i stworzyć dom. Ponadto negował istnienie pandemii koronawirusa, popierał grupy antyszczepionkowców, krytykował również Jerzego Owsiaka oraz wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których nazywał "oszustami i demoralizatorami".

***