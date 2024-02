Barbara Nowacka zdradza plany wobec HiT-u. Co z podręcznikiem? "Nie rekomendujemy tego gniota"

Barbara Nowacka, ministerka edukacji, odniosła się podczas rozmowy z dziennikarką TVN24 do planów resortu wobec przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT). - My żeśmy się zadeklarowali, że zideologizowanego przedmiotu po prostu nie będzie. Oczywiście, to trochę potrwa. Kolejny rocznik wchodzący do liceum, czyli od 2024 roku, nie będzie miał tego przedmiotu - zapowiedziała Nowacka.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kruszewski: W szkole niespecjalnie jest miejsce na demokrację

Co dalej z historią i teraźniejszością? Barbara Nowacka zdradza plany wobec zastępczego przedmiotu

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że przedmiot nadal realizowany będzie dla obecnych uczniów pierwszych klas liceów. - Ci, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie, będą kontynuować przedmiot, ale według podstaw programowych, nad którymi teraz trwają prace. Kolejne roczniki, będziemy im proponować przedmiot, który dopiero powstaje, który jest we wstępnych opracowaniach - poinformowała.

Ministerka Nowacka podkreślała jednak, ze przedmiot, który ma zastąpić HiT, nie zostanie wdrożony do szkół w tym roku. - On nie wejdzie do szkół w roku 2024 roku, tylko najwcześniej w 2025 lub 2026 roku, w zależności od tego, na który model się zdecydujemy. Będzie to wychowanie obywatelskie zawierające elementy historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie dostosowanej do wieku młodych ludzi wchodzących w ważny okres decydowania o przyszłości Polski i swoich kompetencjach - przekazała.

Ministerka edukacji w ostrych słowach o podręczniku do HiT. "Nikomu nie zalecam tego gniota"

Podczas rozmowy ministerka edukacji usłyszała również pytanie o książkę do HiT opracowany przez profesora Wojciecha Roszkowskiego. Barbara Nowacka wskazała, że wbrew częstemu przekonaniu, niewielu nauczycieli decydowało się na korzystanie z tego podręcznika. - Polscy nauczyciele postawili się bardzo wyraźnie i powiedzieli, że nie będą z tej książki korzystać. Są też rekomendacje dotyczące podręczników obywatelskich, ale większość nauczycieli korzystała z gotowych scenariuszy lekcji - zauważyła.

- Absolutnie nikomu nie zalecam tego gniota pana Roszkowskiego - odpowiedziała ministerka Nowacka na pytanie, czy podręcznik do HiT zostanie wycofany, czy pozostanie w obiegu. - My absolutnie nie rekomendujemy tego gniota - zaznaczyła po ponownym pytaniu dziennikarki.

Przedmiot HiT został wprowadzony do szkół ponadpodstawowych w 2022 roku. Szefem resortu edukacji był wówczas poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Przedmiot stał się przedmiotem licznych kontrowersji, między innymi właśnie za sprawą podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego. Ze szczególną krytyką spotkały się krzywdzące fragmenty publikacji na temat dzieci poczętych metodą in vitro oraz mniejszości seksualnych. Treści z podręcznika prof. Roszkowskiego omawialiśmy szczegółowo w artykule "Lewica, rock i antykoncepcja są złe. Dobry jest Kościół i Budka Suflera. Oto podręcznik do HiT-u".