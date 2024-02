TVP chce zapłaty miliona złotych od Tomasza Sakiewicza. Chodzi o program Michała Rachonia

Likwidator Telewizji Polskiej wezwał prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza do zapłaty na rzecz TVP miliona złotych. To odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w związku z audycją "Jedziemy" Michała Rachonia. Ta pod nieznacznie zmienioną nazwą została "przeniesiona" do Telewizji Republika.

4 Fot. kadr z programu 'Jedziemy' w TV Republika Otwórz galerię Na Gazeta.pl