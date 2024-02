Nie żyje 15-latka potrącona na Mazowszu. "Druga śmiertelna ofiara" rodzinnej tragedii

Informację o śmierci 15-letniej ofiary tragicznego wypadku na Mazowszu podał w poniedziałek (12 lutego) Polsat News. Nastolatka zmarła w szpitalu w Radomiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie plany w sprawie CPK ma rząd? Tusk: Będziemy stawiali to z głowy na nogi

Tragedia na Mazowszu. Zmarła 15-latka potrącona przez samochód. Ze strony prokuratury wpłynęło zażalenie

- To druga śmiertelna ofiara wypadku z udziałem trzyosobowej rodziny. Dziewczynka zmarła w wyniku rozległych obrażeń, których doznała w czasie wypadku. Mimo starań lekarzy nie udało się jej uratować - przekazała "Wydarzeniom" Agnieszka Borkowska z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Jedyną osobą, której udało się przeżyć tragedię, jest matka dziewczynki. Życiu kobiety nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, który nie zastosował wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. 23-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wstępne ustalenia wskazują na to, że podczas wypadku był trzeźwy. Kwestię tego, czy był pod wpływem środków odurzających, rozstrzygną oczekiwane wyniki badań toksykologicznych. Sąd nałożył na mężczyznę poręczenie majątkowe i objął go dozorem policji.

Wypadek śmiertelny w Woli Soleckiej Drugiej. Samochód uderzył w trzyosobową rodzinę

Jak informowaliśmy w naszych poprzednich tekstach, do wypadku doszło 4 lutego po godz. 19 w Woli Soleckiej Drugiej w gm. Lipsko na Mazowszu. Trzyosobowa rodzina przemieszczała się poboczem drogi woj. nr 754. Niespodziewanie kierowca mazdy zjechał na przeciwległy pas i od tyłu wjechał w grupę pieszych. W wyniku odniesionych obrażeń 53-letni mężczyzna zginął na miejscu, a u 45-letniej kobiety doszło do złamania kończyn. Stan 15-latki uczestniczącej w zdarzeniu został określony jako ciężki, a jej obrażenia uznano za zagrażające życiu. Obie kobiety trafiły do szpitala.