Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie. Prokuratura zabrała głos ws. kierowcy

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała o zarzutach dotyczących śmiertelnego potrącenia 10-latka w miejscowości Wawrów (woj. lubuskie). Podejrzany 26-latek przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia. - Jest mu przykro i wyraził skruchę z powodu tego, co się wydarzyło - powiedziała rzecznika prokuratury Agnieszka Hornicka-Mielcarek.

Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie. Prokuratura zabrała głos

Aresztowany w sobotę 26-latek został oskarżony o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i prowadzenie pojazdu mimo zakazu. Grozi mu kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. W kolejnych krokach prokuratura skieruje do sądu wniosek o zastosowanie zarówno wobec mężczyzny, jak i 24-letniej kobiety tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec trzeciego z podejrzanych (28-letniego brata kierowcy) zostanie zastosowany środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Jeżeli okażą się pozytywne, zarzuty kierowcy zostaną rozszerzone o jazdę pod wpływem środków odurzających.

Rzecznik KWP W Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Marcin Maludy przekazał, że funkcjonariusze dostali "setki, jeśli nie tysiące" telefonów w sprawie potrącenia 10-latka. - Były informacje mniej zbliżone do tych faktycznych, bardziej. Oczywiście zaczynaliśmy od tych, że numery rejestracyjne zaczynają się na PY i to było ciemne bmw i to było tyle - poinformował rzecznik. Sekcja zwłok dziecka jest zaplanowana na wtorek 13 lutego.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, prokuratura postawiła zarzuty jeszcze dwóm osobom: 28-letniemu bratu sprawcy oraz 24-letniej kobiecie. Mieli oni pomagać w porzuceniu auta, które brało udział w wypadku. W związku z tym usłyszeli zarzut poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego. Dodatkowo kobietę oskarżono o posiadanie znacznych ilości środków psychotropowych.

Wawrów. 10-latek zginął w wypadku

Do wypadku doszło w piątek 9 lutego przed północą. 10-latek stał z grupą dzieci przygotowujących się do wyjazdu na ferie zimowe. Rodzice i nauczyciele w tym czasie pakowali bagaże. Nagle z dużą prędkością nadjechał samochód marki BMW. Kierowca potrącił chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecko zmarło w szpitalu.