"Historyczna chwila" w TVP Info. Prowadzący nagle zwrócił się do widzów

W niedzielę wieczorem gośćmi Wojciecha Szeląga w TVP Info byli aktywiści działający na rzecz osób LGBT: Maja Heban i Bart Staszewski. Na początku programu padły dość niespodziewane słowa. - Zanim zaczniemy rozmowę, to wydaje mi się, że powinny paść trzy zdania. Przez długie lata w Polsce pod adresem wielu osób padały haniebne słowa, tylko dlatego, że osoby te postanowiły same decydować o tym, za kogo się uważają i kogo kochają - powiedział prowadzący.

- Osoby LGBT+ to nie ideologia, a ludzie, konkretne imiona, twarze, bliscy i przyjaciele. Wszystkie te osoby powinny gdzieś usłyszeć słowo "przepraszam". Właśnie z tego miejsca przepraszam - dodał dziennikarz łamiącym się głosem. - Dziękujemy - odpowiedzieli działacze. Sam prowadzący stwierdził natomiast, że jest to "historyczna chwila"

Niespodziewane przeprosiny w TVP Info. "Wzruszyłem się. To jest Polska, o którą chcę walczyć"

Do zdarzenia odniósł się Bart Staszewski. "Gdy jechałem do studia TVP, serce biło mi jak przed maturą - nie dlatego że bałem się wywiadu, ale dlatego, że czułem, jakbym wchodził do domu mojego oprawcy. Dobrze wiesz, jak TVP mówiło o osobach LGBT: To nie ludzie, to zagrożenie, to ideologia. Przez lata pokazywali nas jako największe zło. Jako aktywista osobiście odczułem ten hejt na własnej skórze. Danuta Holecka odmieniała moje nazwisko przez przypadki a Przemysław Czarnek wzywał do działań przeciwko mnie. Groźby i pozwy stały się stałym elementem mojego życia. Przetrwałem" - podkreślił.

"Siedziałem tam i usłyszałem drżący głos dziennikarza. Przeprosił po latach ukazywania osób LGBT jako zagrożenia dla narodu polskiego. Wzruszyłem się. Przeprosiny są ważną częścią pojednania. To jest Polska, o którą chcę walczyć. Dziękuję" - napisał. Wcześniej aktywista pokazał jeden z tzw. pasków, który pojawił się w "Wiadomościach". Brzmiał on: "Ideologia LGBT niszczy rodzinę".

Przypomnijmy, wcześniej nowa ekipa TVP przeprosiła za materiały, w których atakowano Pawła Adamowicza. - Żadna telewizja, żaden program informacyjny nigdy nie powinien posługiwać się językiem hejtu i nienawiści, nie może niszczyć ludzi, podsycać złych emocji w społeczeństwie. Do czego taki język prowadził, właśnie widzieliśmy - powiedział w "19.30" Zbigniew Łuczyński. - Za to, co w minionych latach działo się w "Wiadomościach" TVP, w imieniu redakcji "19.30" i obecnych władz Telewizji Polskiej przepraszamy, zwłaszcza bliskich pana prezydenta Pawła Adamowicza - dodał.

