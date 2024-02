Przed północą w piątek 9 lutego doszło do śmiertelnego potrącenia 10-letniego chłopca, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Podejrzewany o kierowanie autem 26-letni Krzysztof P. został zatrzymany, gdy 10 lutego po południu wsiadał do taksówki. Okazało się, że miał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a samochód, którym podróżował, pochodził z wypożyczalni.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk o planach mieszkaniowych dla młodych. "Staramy się działać logicznie, żeby nie uzyskać odwrotnego efektu"

Kierowcy mimo zakazów prowadzą samochody. "To jest poważny problem w Polsce"

Po wypadku, do którego doszło w miejscowości Wawrów, wrócił temat kierowców, którzy mimo zakazu prowadzenia samochodów, nadal nimi jeżdżą. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Łukasza Zboralskiego, dziennikarza specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już wcześniej zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że "nadzór nad takimi ludźmi w Polsce jest fikcyjny". "Władze, które tego nie próbują zmienić, mają krew tego 10-latka na rękach" - napisał Zboralski na portalu X.

- To jest poważny problem w Polsce, ponieważ kroniki policyjne są pełne przypadków, kiedy zatrzymywane są osoby, które mają cofnięte uprawnienia do kierowania albo sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, często dożywotnie. Są też ludzie, którzy mają kilka takich zakazów i policjanci wciąż ich zatrzymują. To oznacza, że nasz system w tym zakresie nie działa - zwrócił uwagę Zboralski. - W Polsce nie pozwalamy komuś prowadzić pojazdu dlatego, że uznajemy, że on jest niebezpieczny, w ten sposób system powinien go wykluczyć z drogi. Natomiast jeśli ci ludzie systematycznie wracają, mimo kolejnych zakazów, to oznacza, że ten system nie działa. W jakiś sposób trzeba próbować go naprawić - dodał.



Zdaniem Zboralskiego nie ma dobrych rad, które rozwiązałyby ten problem. - Z jednej strony od marca będzie konfiskata pojazdów pijanym kierowcom. Takie narzędzie trochę wpłynie na tę grupę, bo ci, którzy jeżdżą mimo cofniętych uprawnień, to są często alkoholicy recydywiści, więc to zacznie działać - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl dziennikarz.

- Jako państwo musimy się zastanowić, jak kontrolować ludzi, którym sąd zakazuje prowadzenia przez jakiś czas lub dożywotnio - dodał. Zboralski zwrócił uwagę, że mógłby się sprawdzić sposób zatrzymania pojazdów tym osobom, które mają zakaz prowadzenia. - Ktoś ma dwuletni zakaz prowadzenia pojazdu, to jego samochód powinien być na policyjnym parkingu przez dwa lata. Sąd powinien móc to wykorzystać - dodał.

Zdaniem Zboralskiego rozwiązaniem może też być publikacja wyroków sądów. - Jeśli dobrze pamiętam, 20 lat temu w gazetach sądy publikowały wyroki, jeśli ktoś został złapany, gdy pod wpływem alkoholu prowadził samochód. To oczywiście nie wpływało na tych ludzi, nadal jeździli pijani, ale gdyby istniał publiczny rejestr osób, które mają cofnięte uprawnienia do kierowania, to ludziom łatwiej byłoby rozpoznać, kto jeździ, a jeździć nie powinien. Świadomość społeczna w Polsce na tyle wzrosła, że co do zasady ludzie nie chcą, aby ci, którzy stwarzają zagrożenie, jeździli - ludzie nie chcą zostać rozjechani np. przez sąsiada, który jeździć nie powinien. Chciałbym, że taka debata w Polsce się odbyła i to na poziomie rządowym - powiedział nam Zboralski.

- To jest problem nierozwiązany od wielu lat. Prawnicy i karniści też na to wskazują, że zakazy prowadzenia pojazdów w Polsce nie działają. Z kolei my mamy odwrotne sygnały z organów ścigania - dodał. - Jeśli dochodzi do takiej tragedii i mamy do czynienia z człowiekiem, który miał zatrzymane uprawnienia, to jest moment, kiedy taka debata mogłaby w Polsce się wzbudzić i politycy mogliby się tym zająć. Pytanie, czy w tym dzisiejszym rozgardiaszu politycznym i tym, czym do tej pory zajmuje się władza i przestrzeń publiczna, jest miejsce, by zmieniać też nasz kraj pod wieloma innymi względami. Tego nie wiem - zwrócił uwagę Zboralski.

10-latek śmiertelnie potrącony w Wawrowie. Zatrzymano trzy osoby

Przypomnijmy, prokurator Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim podczas konferencji prasowej 11 lutego poinformowała, że w związku z potrąceniem 10-latka w Wawrowie zatrzymano kolejne dwie osoby. Paulina M. oraz Arkadiusz P. usłyszeli zarzuty w sprawie. Mężczyźnie, który jak się okazało, jest bratem zatrzymanego wcześniej 26-latka, postawiono zarzut z art. 239 par. 1 Kodeksu karnego, czyli tzw. poplecznictwo, utrudnianie postępowania, natomiast kobiecie dodatkowo przedstawiono zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Oboje nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Za poplecznictwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.



- Kobieta odmówiła składania wyjaśnień, natomiast mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale o ich treści nie mogę więcej powiedzieć z uwagi na dobro postępowania - musimy sprawdzić jego linię obrony - powiedziała Agnieszka Hornicka-Mielcarek.

12 lutego główny podejrzany Krzysztof P. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz prowadzenie pojazdu mimo zakazu. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia, grozi mu od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.