Czołgi wyjechały na ulice, a wojsko apeluje o niepublikowanie zdjęć. Co się dzieje?

Od poniedziałku 12 stycznia po drogach niemal całego kraju będą się przemieszczały kolumny pojazdów wojskowych. Jest to spowodowane cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem "Steadfast Defender-24" i "Dragon-24".

Czołgi na drogach. Wojsko zaapelowało o niepublikowanie zdjęć i informacji

Ćwiczenia wzmogą ruch kolumn pojazdów wojskowych po drogach niemal wszystkich województw w Polsce. Wśród nich wymieniono autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, na których przejazdy będą odbywały się aż do końca maja. Uczestnicy ćwiczeń będą szkolić między innymi przetrenowanie przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów wojskowych będzie skoordynowany tak, aby zmniejszyć utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową oraz poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją. "Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy" - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko zaapelowało również o niepublikowanie informacji dotyczących dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych oraz danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Ponadto zaznaczono, aby nie publikować zdjęć przedstawiających ruchy wojsk i ich lokalizację.

Ćwiczenia NATO. Polska będzie jednym z gospodarzy

W pierwszej połowie tego roku NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem "Steadfast Defender-24". Polska będzie wówczas odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw "Dragon-24", które rozpocznie się na przełomie lutego i marca.

W ćwiczeniach "Dragon-24" weźmie udział 15 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilka tysięcy żołnierzy z państw sojuszniczych. Do "Dragona" dołączą między innymi Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Słoweńcy, Turcy i Albańczycy. Zaangażowani w ćwiczenia będą także przedstawiciele innych polskich służb mundurowych, władze samorządowe, administracja publiczna i różnego rodzaju organizacje pozamilitarne.